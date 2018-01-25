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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

25.01.2018 12:30 | Son Güncelleme 45 dakika önce

BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Mekdad, buna karşılık vereceklerini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Mekdad, buna karşılık vereceklerini söyledi.

Faysal Mekdad, Suriye'nin başkenti Şam'da, BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet'nin sorularını yanıtldı.

Mekdad harekâtla ilgili olarak "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır" dedi.

'RUSYA'NIN SURİYE ADINA HAREKET EDEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mekdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var".

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Doucet'nin "Buna askeri olarak karşılık verecek misiniz?" sorusuna Mekdad şu yanıtı verdi:

"Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz. Bizim kendi politikalarımız var, kendi konumumuz var. Bu saldırıyı kınadık ve buna göre hareket edeceğiz.

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"Özellikle herhangi bir eylemden bahsetmeyeceğim ancak Suriye'nin kendini korumaya hakkı vardır. Tekrar tekrar söyledik, Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız".

Mekdad, "Bu, uçakları düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna ise "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır" cevabını verdi.

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'ABD ASKERLERİNİN SURİYE'DE KALMASI YENİ BİR YIKICI HATA'

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı röportajında, ABD'nin Suriye politikasını da sert bir dille eleştirdi.

Mekdad, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen hafta yaptığı, "ABD askerlerinin Suriye topraklarından kısa vadade çekilmeyeceği" açıklamasını "başka bir yıkıcı hata" olarak değerlendirdi:

"Bu çok ciddi bir mesele. ABD askerlerinin Suriye topraklarındaki uzun süreli varlığı, Suriye'nin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak değerlendirilecektir. Konsey, her zaman Suriye halkının ve ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünden bahsetmiştir."

Mekdad ayrıca ABD'nin bu kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasındaki vaatlerinden yüzde yüz farklı olduğunu da söyledi.

Bu arada Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Suriye iç savaşıyla barış görüşmelerinin yeni turu bugün ve yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

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2017'nin Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde yapılan, Cenevre görüşmelerinin sekizincisi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura buna karşı yeni görüşmelerin Ocak ayında yapılacağını açıklamıştı.

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Suriye Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Faysal Mekdad

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bunlar harbi salak . ulkelerinde abd ve rusya cirit atiyor bunlar hala sacmaliyorlar. madem ülken sahio ol senin yapacagin temizligi ben yapiyorum
Kıvırma... Net cevap ver. Karşılık verecekmisin, seyredecekmisin.
birileri şu suriyeliye zamanında besleyip besleyip türkiyenin üzerine sürdükleri pkk lıları da hatırlatsın o zaman türkiyenin kendini koruma hakkı yokmuydu o kadar canımız boşuna mı hakka yürüdü şimdi konum değişti sıra türkiyede pkk lıların kuyruğuna basılıyor sesi suriyelilerden geliyor ne iş derler adama allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin.
Sanki Suriye diye bir devlet mi kalmış?
2002 Yılında gidecektik Şerefsiz Soysuz lar Yıllarca PKK Beslediler Bunların ülkeme bile almak doğru değil Bunlar bizim hep düşmanımız
Memleketiniz yol geçen hanı olmuş,türkiyenin girmesimi zorunuza gitti dingiller?
hele bir deneyin bakın neler oluyor o zaman görürsünüz
hadi bi karşılık verinde girmişleyi sizide haritadan siliverelim.
dünyanın en gerizekalı dışişleri bakanının demecini okuyor olabiliriz.Abd,rusya,iran zaten topraklarında ve gideceğe benzemiyorlar.hangi ülkenin bayrağını gördünse dönüvermişsin arkanı.4milyon vatandaşın bana sığındı.kimbilir kaç milyonu avrupa ve bölge ülkelerde.ülkenin kuzeyi komple paylaşılmak üzere.neyin işgalinden bahsediyor.
Mekhdad canımızı sıkma tüm Suriye'yi alırız bak. Sizin gücünüz olsa ülke topraklarına Amerika, Rusya, İran ve onların kontrol ettiği Deaş girerken kullanırdınız.
Bi kulaj arkanız kalmış memleket yol geçen hanı olmuş birtek bize horozlanın
Suriye ile el sıkışmassan adam seni öyle yorumlar aynısı bize olsa bizde onlara işgalci derdik
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