Suriye Dışişleri Bakanı: ABD ülkenin güneyinden çekilmeli

Muallim ayrıca Suriye Demokratik Güçleri'yle temas kurduklarını ancak müzakerenin başlamadığını belirtti.Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim Cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye’nin güneydoğusunda yer alan Tanf kentinden çekilmesi gerektiğini söyledi. Muallim, "ABD birlikleri Suriye'den çekilmeli, Tanf bölgesindeki Suriye egemenliği şüphe götürmez" dedi. Suriye hükümetinin ülkenin güneyi konusunda hiçbir unsur ile görüşme içerisinde olmadığını ve bu bölge ile ilgili bir anlaşmanın sağlanmadığını söyleyen Muallim, bir anlaşmaya varılması için ABD’nin güçlerini bölgeden çekmesi gerektiğini aktardı.

Muallim ayrıca ülkenin Ürdün ve İsrail ile komşu olan güneybatısını kendi kontrolü altına almak istediğini, bunun için de iki seçenek bulunduğunu belirtti. Bölgedeki muhaliflere havadan broşür dağıttıklarını belirten Muallim, bölgedeki muhaliflerin hükümetin yönetimini kabul ettikleri ve orada kaldıkları veya reddettikleri için bölgeden ayrıldıkları bir yöntem üzerine çalıştığını belirtti. Muallim, "Öncelikli olarak sorunu alışık olduğumuz yöntem olan iletişim ile çözmeye çalışmayı hedefliyoruz. Eğer bu işe yaramazsa o zaman o başka türlü bir iletişim olur" dedi. Muhalifler Suriye’nin güneybatısında yer alan Dera ve Kuneytire'yi elinde bulundururken, Suriye ordusu ise bu bölgelere yakın yerleri kontrol altında tutuyor.