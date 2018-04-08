Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırının bilançosu artıyor! Can kaybı 80'e çıktı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir" dedi.

Rejim ve destekçilerinin yıllardır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'dan haftalardır silahlı muhalifler ve aileleri tahliye ediliyor. Tahliyeler başlamadan önce Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyordu.

Yerel kaynaklar ayrıca cehenneme dönen semtte yüzlerce kişinin de kimyasal gazdan etkilendiğini aktarıyor.

Anadolu Ajansı'na konuşan bir başka Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, "Suriye'de rejimin daha öncede kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada. Daha öncede belirttiğimiz gibi, Rusya, Suriye halkının acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla hedef alınmasında sorumludur" ifadesini kullandı.

Henüz uluslararası kuruluşlar tarafından kimyasal saldırı doğrulanmasa da Beşar Esad rejiminin bu konuda sicili var. Geçen yıl yine Nisan ayında Han Şeyhun kasabasını hedef alan saldırıda, en az 90 kişi can vermişti. Ölenlerin çoğunluğu çocuklar ve kadınlardı.

Suriye'de 15 Mart 2018 itibariyle iç savaş yedinci yılını doldurdu.

Türkiye, Rusya ve İran, daha önce Doğu Guta için çatışmasızlık anlaşmasına varmıştı.