Suriye Doğu Guta’da kimyasal saldırının bilançosu artıyor! Can kaybı 80'e çıktı

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında yer alan Doğu Guta’da bugün bir kimyasal katliam gerçekleşti.
Beyaz Baretliler grubu, muhaliflerin elindeki son semt olan Duma’yı hedef alan saldırıda can kaybının 80'e çıktığını bildiriyor.
Yerel kaynaklar ayrıca cehenneme dönen semtte yüzlerce kişinin de kimyasal gazdan etkilendiğini aktarıyor.
Beyaz Baretliler grubunun paylaştığı feci fotoğraflar, dünyayı ayağa kaldırdı. Saldırı BBC'den CNN'e, Al Jazeera'dan Washington Post'a anında dünyada ilk haber oldu.
Saldırıya maruz kalanlar, Rejim veya Rusya'nın kimyasal Sarin gazını helikopterden attığını söylüyor.
Rejim ve destekçilerinin yıllardır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'dan haftalardır silahlı muhalifler ve aileleri tahliye ediliyor. Tahliyeler başlamadan önce Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyordu.
ABD, ŞAM VE RUSYA'YI SUÇLADI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), saldırıya karşı tepki gösteren ilk ülke oldu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir" dedi.
Anadolu Ajansı'na konuşan bir başka Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, "Suriye'de rejimin daha öncede kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada. Daha öncede belirttiğimiz gibi, Rusya, Suriye halkının acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla hedef alınmasında sorumludur" ifadesini kullandı.
Henüz uluslararası kuruluşlar tarafından kimyasal saldırı doğrulanmasa da Beşar Esad rejiminin bu konuda sicili var. Geçen yıl yine Nisan ayında Han Şeyhun kasabasını hedef alan saldırıda, en az 90 kişi can vermişti. Ölenlerin çoğunluğu çocuklar ve kadınlardı.
Suriye'de 15 Mart 2018 itibariyle iç savaş yedinci yılını doldurdu.
Türkiye, Rusya ve İran, daha önce Doğu Guta için çatışmasızlık anlaşmasına varmıştı.
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