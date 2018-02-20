Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Suriye'de, başkent Şam'ın hemen dışında, muhaliflerin elinde tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımanlarda onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırıları ve roket ateşinde 20'si çocuk en az 77 sivilin öldüğünü duyurdu.

Suriye Ordusu'nun bölgeye bir kara operasyonu da yapmaya hazırlandığı bildiriliyor.

2013'ten bu yana kuşatma altında tutulan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor.

Doğu Guta, muhaliflerin başkent Şam yakınlarında ellerinde tuttuğu son bölge.

Suriye Ordusu, bölgeyi ele geçirmek için bu ay başından itibaren saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü, çok daha fazla kişinin de yaralandığı söyleniyor.

Doğu Guta'daki saldırıların ardından BM'den acil ateşkes çağrıları gelmiş ve çatışma bölgesinde yaşayan sivillere yardım ulaştırılması için kısa süreli bir ateşkes yapılmıştı.

Suriye'deki şiddet olaylarını takip eden İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin duyurduğu ölü sayısı, bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.