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Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

20.02.2018 03:03 | Son Güncelleme

Suriye'de, başkent Şam'ın hemen dışında, muhaliflerin elinde tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımanlarda onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırıları ve roket ateşinde 20'si çocuk en az 77 sivilin öldüğünü duyurdu.

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Suriye'de, başkent Şam'ın hemen dışında, muhaliflerin elinde tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımanlarda onlarca kişinin öldüğü belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırıları ve roket ateşinde 20'si çocuk en az 77 sivilin öldüğünü duyurdu.

Suriye Ordusu'nun bölgeye bir kara operasyonu da yapmaya hazırlandığı bildiriliyor.

2013'ten bu yana kuşatma altında tutulan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor.

Doğu Guta, muhaliflerin başkent Şam yakınlarında ellerinde tuttuğu son bölge.

Suriye Ordusu, bölgeyi ele geçirmek için bu ay başından itibaren saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğü, çok daha fazla kişinin de yaralandığı söyleniyor.

Doğu Guta'daki saldırıların ardından BM'den acil ateşkes çağrıları gelmiş ve çatışma bölgesinde yaşayan sivillere yardım ulaştırılması için kısa süreli bir ateşkes yapılmıştı.

Suriye'deki şiddet olaylarını takip eden İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin duyurduğu ölü sayısı, bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

LAVROV: İNSANİ DURUM ABARTILIYOR

Doğu Guta'da hava saldırılarında en az 20 kişinin öldüğü belirtilen Hamurya kasabasında çekilen görüntülerde, ağır hasarlı binalardan kaçmaya çalışan enkaz parçaları ve tozla kaplı insanlar görülüyordu.

Uluslararası yardım kuruluşları, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı nedeniyle bölgedeki insani durumun "kritik bir noktaya" geldiğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergeyl Lavrov ise bölgedeki durumun uluslararası oyuncular tarafından abartıldığını savundu.

Rus medyasının haberlerine göre Lavov "Doğu Guta ve İdlib'teki insani sorunlar aktif bir şekilde köpürtülüyor" dedi.

Gelecek ay Suriye'deki iç savaş yedinci yılını dolduracak. Savaş sırasında yüz binlerce kişi ölürken, beş milyon Suriyeli'nin ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

Doğu Guta'ya bombardıman sürüyorDoğu Guta'ya bombardıman sürüyor
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