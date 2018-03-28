Suriye gazetesi: Anlaşma olmazsa Suriye ordusu Duma'ya girecek

Suriye ordusunun, Doğu Guta'da silahlı grupların elinde kalan son bölge olan Duma'ya büyük bir operasyon hazırlığında olduğu bildirildi. Şam rejimi yanlısı El Vatan gazetesindeki habere göre, Duma'da konuşlanmış olan Ceyş'ül İslam isimli silahlı grup bölgeden çekilmeyi kabul etmediği takdirde operasyona kısa süre içinde başlanacak. Ceyş'ül İslam on binlerce sivilin yaşadığı ve ordu güçleri tarafından kuşatılmış olan bölgede kalmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Doğu Guta'nın diğer bölgelerindeki silahlı gruplar Suriye hükümetiyle varılan anlaşma uyarınca bir süredir bulundukları yerleri boşaltarak konvoylar halinde ülkenin kuzeybatısına, İdlib çevresine çekiliyor.

Esad karşıtı gösterilerin ilk başladığı yerlerden

Duma, silahlı muhaliflerin başkent Şam civarında tutundukları son bölge. Suriye güçlerinin kontrolüne geçtiği takdirde bunun silahlı muhalifler açısından hem büyük hem de sembolik bir yenilgi olacağı belirtiliyor.

Duma aynı zamanda 2011'de Beşar Esad iktidarına karşı sokak gösterilerinin başladığı ilk yerleşimlerden.