Suriye geriliminde gözler ABD'de

ABD ile savaşma olasılıklarının bulunduğunu belirten Rusya ise "Hiçbir ihtimali dışlayamayız" açıklaması yaptı.Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının ardından Esad rejimine yönelik ortak operasyon hazırlığına giren ABD, Fransa ve İngiltere'den gelen açıklamalar, bu ülkelerin geri adım atmamakta kararlı olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejimine yönelik askeri operasyon senaryolarını ele almak üzere Savunma Bakanı James Mattis dâhil üst düzey güvenlik danışmanlarını Beyaz Saray'daki Kabine Odası'nda topladı. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın danışmanları ile yaptığı toplantıdan karar çıkmadığı açıklandı. Trump'ın Fransa ve İngiltere liderleri Emmanuel Macron ve Theresa May ile görüşeceği açıklandı.

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Rusya: Öncelik savaşı engellemek

Washington Suriye ile ilgili kararını vermeye çalışırken Rusya tarafından da art arda uyarılar geliyor. Esad rejiminin baş destekçisi Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia ise Suriye'deki önceliğin ABD ile Rusya arasında bir savaşa neden olabilecek bir askeri operasyonun engellenmesi olduğunu söyledi.