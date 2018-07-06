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Suriye Güçleri Ürdün Sınır Kapısına Ulaştı

06.07.2018 19:49 | Son Güncelleme

Hükümetin Nesib sınır kapısını alarak, Suriye’nin Arap ülkelerine ihracat yolunu potansiyel anlamda yeniden açan kilit bir bölgede egemenliğini yeniden tesis ettiği belirtildi

Suriye Güçleri Ürdün Sınır Kapısına Ulaştı

Suriye devlet medyası, hükümet güçlerinin Ürdün sınırındaki çok önemli bir geçiş noktasına erişerek, yıllardır ilk kez bu bölgeye ulusal bayrak diktiğini bildirdi. Hükümetin böylece, Suriye’nin Arap ülkelerine ihracat yolunu potansiyel anlamda yeniden açan kilit bir bölgede egemenliğini yeniden tesis ettiği belirtildi.

Resmi haber ajansı SANA, Nesib sınır kapısının güney Suriye’deki şiddeti sona erdirmek için isyancılarla Rus arabulucular arasında varılan anlaşmanın ardından yerel saatle bugün (Cuma) öğleden sonra ele geçirildiğini duyurdu.

Nesib sınır kapısının ele geçirilmesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat güçlerinin hanesine yeni bir zafer daha ekledi. Esat güçleri, Rusya ve İran’ın yardımıyla son yıllarda bölgedeki kilit kentlerin çoğunu isyancıların elinden geri aldı.

İsyancılar 2015 yılında sınır kapısının kontrolunu ele geçirmiş, böylece Suriye, Ürdün, Lübnan ve petrol zengini Körfez ülkeleri arasındaki önemli bir ticaret rotasını ve Suriye’nin ihraç malları için önemli bir yaşam alanını kesmişti.

İsyancılar günün daha erken saatlerinde, güneydeki Dera bölgesinde şiddetin sona erdirilmesi ve Nesib sınır kapısının teslim edilmesi konusunda Rus arabulucularla anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Anlaşmaya, yoğun hava operasyonları ve sınır boyunca yeni bölgelerin ele geçirilmesinin ardından varıldı.

Suriye hükümet güçleri, Dera’yı ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri sınırındaki Kuneitra bölgesini geri almak için 19 Haziran’da geniş kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Saldırılarda 330 bin civarında kişi yerlerinden oldu, onlarcası hayatını kaybetti.

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