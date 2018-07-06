Suriye Güçleri Ürdün Sınır Kapısına Ulaştı

Suriye devlet medyası, hükümet güçlerinin Ürdün sınırındaki çok önemli bir geçiş noktasına erişerek, yıllardır ilk kez bu bölgeye ulusal bayrak diktiğini bildirdi. Hükümetin böylece, Suriye’nin Arap ülkelerine ihracat yolunu potansiyel anlamda yeniden açan kilit bir bölgede egemenliğini yeniden tesis ettiği belirtildi.

Resmi haber ajansı SANA, Nesib sınır kapısının güney Suriye’deki şiddeti sona erdirmek için isyancılarla Rus arabulucular arasında varılan anlaşmanın ardından yerel saatle bugün (Cuma) öğleden sonra ele geçirildiğini duyurdu.

Nesib sınır kapısının ele geçirilmesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat güçlerinin hanesine yeni bir zafer daha ekledi. Esat güçleri, Rusya ve İran’ın yardımıyla son yıllarda bölgedeki kilit kentlerin çoğunu isyancıların elinden geri aldı.

İsyancılar 2015 yılında sınır kapısının kontrolunu ele geçirmiş, böylece Suriye, Ürdün, Lübnan ve petrol zengini Körfez ülkeleri arasındaki önemli bir ticaret rotasını ve Suriye’nin ihraç malları için önemli bir yaşam alanını kesmişti.