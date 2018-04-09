Suriye Haber Ajansı: Humus Yakınlarda Askeri Üsse Füze Saldırı Yapıldı

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye’nin Humus şehri yakınlarındaki bir hava üssüne füze saldırısı yapıldığını duyurdu
Suriye Devlet Televizyonu ve resmi ajansı SANA’nın duyurduğuna göre Humus şehri yakınlarındaki T-4 hava üssü yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Haberde, Palmyra antik şehri yakınındaki askeri üsse yönelik füze saldırısı düzenlendiği ve Suriye hava savunma sistemi tarafından 8 füzenin havada infilak ettirildiği duyuruldu. Buna karşın üssün hedef aldığı ve ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.
Suriye Devlet Televizyonu saldırının Amerika tarafından düzenlenmiş olabileceğini duyurdu. Amerikan yönetimi henüz resmi bir açıklama yayınlamadı ancak Reuters Haber Ajansına göre adı açıklanmayan ve basına bilgi veren bir Pentagon yetkilisi saldırının Amerika tarafından düzenlenmediğini söyledi.
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