Suriye Hükümeti Güneyde Saldırılarını Sürdürüyor

Suriye hükümeti, ülkenin güneyinde isyancıların kontrolündeki bölgeleri bombaladı. Bu hamleyle uluslararası çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını tehlikeye atan Şam yönetimi bir süredir bölgeye saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyordu.

Amerika, Rusya ve Ürdün bölge için geçen yıl Temmuz ayında ateşkes anlaşması yapmıştı. Bölgenin Ürdün’e ve İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’ne sınırı var. Ancak son haftalarda bölgedeki sükunet bozulmaya başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Salı gününden bu yana 12 bin 500’den fazla kişi bölgeyi terk etmeye başladı.

Gözlemevi Dera kentinin kuzeydoğusundaki bölgelere havan topu atıldığını bildirdi. İsyancılar kentin batı ve doğusu ile bazı diğer kısımlarını kontrol altında tutuyor. İsyancılar ayrıca Ürdün ve Golan Tepeleri sınırlarındaki bölgeleri de ellerinde tutuyor.

Devlet medyası Dera’nın kuzeydoğusunda “teröristlere ait” yerlerin bombalandığını ve silahlarının imha edildiğini kaydetti.

Hükümet, başkent civarında isyancılara ait son bölgeleri de ele geçirdikten sonra dikkatini güneydeki bölgelere yöneltti.