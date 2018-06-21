Suriye Hükümeti Güneyde Saldırılarını Sürdürüyor

Suriye hükümeti, ülkenin güneyinde isyancıların kontrolündeki bölgeleri bombaladı. Bu hamleyle uluslararası çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını tehlikeye atan Şam yönetimi bir süredir bölgeye saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyordu.
Amerika, Rusya ve Ürdün bölge için geçen yıl Temmuz ayında ateşkes anlaşması yapmıştı. Bölgenin Ürdün’e ve İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’ne sınırı var. Ancak son haftalarda bölgedeki sükunet bozulmaya başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Salı gününden bu yana 12 bin 500’den fazla kişi bölgeyi terk etmeye başladı.
Gözlemevi Dera kentinin kuzeydoğusundaki bölgelere havan topu atıldığını bildirdi. İsyancılar kentin batı ve doğusu ile bazı diğer kısımlarını kontrol altında tutuyor. İsyancılar ayrıca Ürdün ve Golan Tepeleri sınırlarındaki bölgeleri de ellerinde tutuyor.
Devlet medyası Dera’nın kuzeydoğusunda “teröristlere ait” yerlerin bombalandığını ve silahlarının imha edildiğini kaydetti.
Hükümet, başkent civarında isyancılara ait son bölgeleri de ele geçirdikten sonra dikkatini güneydeki bölgelere yöneltti.
Öte yandan İran’ın Suriye’nin İsrail sınırı yakınında yapılanması konusunda sık sık uyarıda bulunan İsrail, geçen aylarda Suriye ve İran kuvvetlerine karşı saldırılar düzenledi. İran destekli milisler bölgede Esat’ın askerleriyle birlikte savaşarak destek veriyor.
Halka ‘işbirliği yapın’ çağrısı
Hükümete ait uçaklar, bazı bölgeleri isyancıların kontrolünde olan Dera vilayetinde bildiri dağıttı. Bildiride bölge sakinlerinden isyancıların bölgeden çıkartılması için orduyla işbirliği yapmaları istendi. Hükümet güçleri Dera’dan önce başkent yakınındaki Guta’da operasyon düzenlemiş ve bölgeyi isyancılardan temizlemişti.
İsyancılarsa “ölüm üçgeni” olarak adlandırdıkları bölgenin savunması için ortak operasyon komutası oluşturdu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, geçen hafta İran televizyonuna Rusya, İsrail ve Amerika’yla görüşmelerin hala devam ettiğini söyledi ancak bölgede İran’ın varlığının tartışmaya açık olmadığını kaydetti.
İsrail’in İran ve milislerinin sınır bölgesinden çekilmesi için bir anlaşmaya varmak istediği sanılıyor. Öte yandan Amerika Dışişleri Bakanlığı hükümetin yapacağı saldırıların çatışmayı arttıracağı uyarısı yaptı ve uygun şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.
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