Suriye Hükümeti Şam Civarında Tam Kontrol Sağladı

Suriye ordusu başkent Şam çevresindeki tüm bölgeleri militanlardan tamamen temizlediğini açıkladı. Yedi yıl süren iç savaşın ilk zamanlarından bu yana Suriye ordusu ilk kez bu bölgelerde tam kontrol sağladı.

Suriye hükümeti ve müttefikleri haftalardır El-Hacar El-Eswad bölgesi ve komşu Filistin mülteci kampı Yarmuk’u IŞİD’den temizlemeye çalışıyordu. Ordu IŞİD militanlarını Nisan ayında Doğu Guta’dan çıkartmıştı.

Başkent civarının temizlenmesiyle Beşar Esat hükümeti savaşın ilk günlerinden itibaren en güçlü konumuna ulaştı. Suriye’deki iç savaş 2011’den bu yana 500 binden fazla kişinin ölümüne, bir o kadar insanın da evsiz kalmasına neden oldu.

Muhalifler şu an ülkenin kuzeybatı ve güneybatısında Türkiye ve Ürdün sınırında iki bölgeyi kontrol ediyor.

IŞİD ise yalnızca Suriye’nin doğusundaki iki çöl bölgesinde hala kontrol sahibi.

IŞİD’e bağlı bir diğer isyancı grupsa güney batıda küçük bir bölgeyi kontrol ediyor.

IŞİD, 2014’te komşu Irak’ın da üçte birinde kontrolü ele geçirmişti ancak geçen yıl büyük ölçüde bozguna uğratıldı.

Devlet medyası El-Hacar el-Eswad bölgesinde kadın, çocuk ve yaşlıları çıkartmak için Pazar gecesinden itibaren geçici ateşkes uygulandığını aktardı.

Pazar günü Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı aktivist grup militanların bölgeyi boşaltarak IŞİD kontrolündeki bölgelere doğru yola çıktığını söylemiş, ancak devlet medyası çatışmaların devam ettiğini aktarmıştı.

