Suriye hükümeti sivillere bildiri attı: Doğu Guta'yı terk edin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Suriye'de başkent Şam ve yakınında isyancıların kontrolündeki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi ile insani yardım iletilmesi için acilen 30 gün süreli bir ateşkes çağrısı yapan tasarıyı görüşmeye hazırlanıyor.

Güvenlik Konseyi'nin toplantısı öncesinde BM Suriye Temsilcisi Stefan de Mistura, gerek Doğu Guta gerekse başkent Şam'a yönelik "korkunç" bombardımanın durması için acilen bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

De Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran'a da acil toplanarak çatışmasızlık bölgelerini yeniden hayata geçirmeleri çağrısı yaptı. İki haftadır devam eden pazarlıklardan sonra dün akşam karar tasarısı bazı küçük değişikliklerle yeniden kulislere döndü ama Rusya'nın tasarıya onay verip vermeyeceği henüz belli değil.

Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki büyükelçisi Vassily Nebenzia dün ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamadığını söylemiş ve bir dizi değişiklik önermişti. Diplomatik planda çözüm arayışı haftalardır sürerken Doğu Guta'da devam eden hava saldırılarında şu ana kadar 400'ü aşkın Suriyelinin öldüğü düşünülüyor.