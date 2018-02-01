Suriye hükümeti: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgaldir

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili konuşmuş ve 'Operasyonlar işgale dönüşmemeli' demişti.

BBCOperasyonlara Türk savaş uçakları da katılırken, Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce bölgenin hava sahasını tek başına kontrol eden Suriye hükümetinin müttefiki Rusya, uçuşlara engel olmuyor.

Bakanlık açıklamasında, "Hükümetin rızası olmaksızın Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri güçler işgalci konumundadır ve eylemlere bu tanım çerçevesinde yanıt verilecektir" dendi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'de yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtını 'işgal' olarak tanımladı.

Macron'a hem Başbakan Binali Yıldırım'dan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki gelmişti.

Binali Yıldırım Macron'a yanıtında, "Düşüncesi baştan sakat. İşgal yok" derken, Çavuşoğlu da "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" sözleriyle Türkiye'nin tepkisini dile getirmişti.

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'in Afrin izlenimleri2011'den 2018'e ÖSO'nun dönüşümüİdlib'de TSK konvoyuna bombalı araçla saldırıABD ordusu: Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruzAFP Zeytin Dalı Harekâtı'na ÖSO güçleri de katılıyor. '20-25 şehidimiz var'Afrin kırsalında ise operasyonlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Bizim gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil gerekse ÖSO'dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var" dedi.

Erdoğan ayrıca harekâtın başlamasından bu yana öldürülen YPG'li sayısının da 800'e ulaştığını ifade edip, Akşama kadar bu sayı daha da artacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı ise bugünkü operasyonlarla birlikte YPG'nin elinden alınan köy ve yerleşim yeri sayısının 27'ye çıktığı belirtildi ve Türk topçu bataryalarının Şiddah Köyü'ndeki YPG mevzilerini bombaladığı aktarıldı.