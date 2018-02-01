HABER

Suriye hükümeti: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgaldir

01.02.2018 18:50 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'de yönelik olarak ÖSO güçleriyle birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtını 'işgal' olarak tanımladı ve 'Eylemlere bu tanım çerçevesinde yanıt verilecektir' dedi.

AFP

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'de yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtını 'işgal' olarak tanımladı.

Bakanlık açıklamasında, "Hükümetin rızası olmaksızın Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri güçler işgalci konumundadır ve eylemlere bu tanım çerçevesinde yanıt verilecektir" dendi.

Açıklamada Birleşmiş Milletler'e de çağrı yapıldıve "Ülkelerin askeri güçlerini uluslararası hukuku çiğneyecek şekilde kullanmalarının önüne geçilmeli" ifadeleri yer aldı.

Türkiye 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'i elinde tutan KJürt silahlı gücü YPG'yi bölgeden çıkarmak üzere operasyonlar düzenliyor.

BBCOperasyonlara Türk savaş uçakları da katılırken, Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce bölgenin hava sahasını tek başına kontrol eden Suriye hükümetinin müttefiki Rusya, uçuşlara engel olmuyor.

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili konuşmuş ve 'Operasyonlar işgale dönüşmemeli' demişti.

Macron'a hem Başbakan Binali Yıldırım'dan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki gelmişti.

Binali Yıldırım Macron'a yanıtında, "Düşüncesi baştan sakat. İşgal yok" derken, Çavuşoğlu da "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" sözleriyle Türkiye'nin tepkisini dile getirmişti.

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'in Afrin izlenimleri2011'den 2018'e ÖSO'nun dönüşümüİdlib'de TSK konvoyuna bombalı araçla saldırıABD ordusu: Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruzAFP Zeytin Dalı Harekâtı'na ÖSO güçleri de katılıyor. '20-25 şehidimiz var'Afrin kırsalında ise operasyonlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Bizim gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil gerekse ÖSO'dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var" dedi.

Erdoğan ayrıca harekâtın başlamasından bu yana öldürülen YPG'li sayısının da 800'e ulaştığını ifade edip, Akşama kadar bu sayı daha da artacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı ise bugünkü operasyonlarla birlikte YPG'nin elinden alınan köy ve yerleşim yeri sayısının 27'ye çıktığı belirtildi ve Türk topçu bataryalarının Şiddah Köyü'ndeki YPG mevzilerini bombaladığı aktarıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

İlginizi Çekebilir

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.