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Suriye için flaş iddia! ABD bombaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Suriye devlet medyası, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD liderliğindeki koalisyon uçaklarının orduya ait bir askeri mevzileri bombaladığını ve can kaybı ile yaralılar bulunduğunu söyledi, ancak ABD makamları bu iddiaları reddetti.

Suriye için flaş iddia! ABD bombaladı

Medyanın bugünkü haberinde hava saldırısının Albu Kemal'in güneydoğusundaki el Harra bölgesine yapıldığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekleyen askeri ittifaktan bir komutanın Reuters'e verdiği bilgiye göre de, "Amerikan olması muhtemel dronlar" Albu Kemal ve Tanf arasındaki Iraklı grupların mevkileriyle, Suriye askeri mevzilerini bombaladı.

ABD Merkez Komuta yetkilisi Binbaşı Josh Jacques, "Albu Kemal'e hiçbir koalisyon üyesi tarafından saldırı yapılmadı" dedi.

Koalisyon, Suriyeli Arap ve Kürt milislerin oluşturduğu ve Albu Kemal'in doğusunda bulunan İslam Devleti militanlarıyla mücadele eden ittifakı destekliyor.

İran destekli militanlar ve Lübnanlı Şii Hizbullah milislerinden yardım alan Suriye ordusu İD güçlerini geçen yıl Albu Kemal ve çevresinden uzaklaştırmıştı ancak İslamcı militanlar bölgede hâlâ saldırılar düzenlemeye devam ediyorlar.

Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırları yakınındaki çöl bölgesine yakın olan Tanf'da ABD askerleri konuşlu bulunuyor.

Esad geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'yi ülkesinde bir işgal gücü olarak gördüğünü ve devletin pozisyonunun "bütün terörist ve hangi milliyetten olursa olsun bütün işgal güçlerine karşı direnişi desteklemek" olduğunu söylemişti.

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ABD Suriye mevzi Beşar Esad bombalama iddia

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