Suriye için insani ateşkes kararı

Merkel, Macron ve Putin, ateşkesin nasıl uygulanacağını konuşmaya hazırlanıyor.Uluslararası toplum, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki siviller yardım sağlamayı ve bölgedeki yaralıların tahliyesini gerçekleştirmeyi hedefleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı insani ateşkes kararından memnun.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkesin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesinin ve sürdürülmesinin önemini vurguladı. BM sözcüsü Stephane Dujarric de BM'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Guterres, hafta içerisinde yaptığı açıklamada Guta'yı "yeryüzündeki cehennem" olarak tanımlamıştı.

Ateşkes kararı sonrası Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklamasında, "En az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Suriye'de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklemektedir" dedi. Aksoy ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele etmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.