Suriye için ortak deklarasyon kabul edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu 3'lü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "ABD bugüne kadar YPG terör örgütüne ciddi destek verdi. Teröristler İdlib'deki siviller arasına karıştı." dedi.



