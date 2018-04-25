Suriye İçin Yaklaşık 5 Milyar Dolar

Uluslararası bağışçılar, Suriye ve komşu ülkeler için 4.4 milyar dolar bağışta bulunma sözü verdi. Amerika’ysa herhangi bir söz vermemeyi tercih etti. Bu rakam Birleşmiş Milletler’in Suriye’de 2018 için düşündüğü rakamın çok altında.

Yardım kuruluşları ayrıca Suriye ordusuyla Rus ve İranlı destekçilerinin silahlarını İdlib’e çevirmeden barış çağrısında bulundu. Yardım kuruluşları böyle bir durumda sivil can kaybının Halep’tekinden daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler’in Suriye konusundaki üst düzey danışmanı ve aynı zamanda Norveç Mülteciler Konseyi Başkanı Jan Egeland, “Büyük bir mülteci kampına neden olacak savaşı kabul edemeyiz” dedi.

Egeland, sivilleri çatışmadan ayırmak için görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi ve 2.5 milyon kişinin risk altında olduğunu kaydetti.

85 devletle çok sayıda yardım kuruluşunu biraraya getiren Brüksel’deki konferansta İngiltere ve Almanya mülteciler için yeni para önerdi. Ancak taahhüt edilen miktar Amerika Başkanı Donald Trump’ın yabancı yardımı kesmesiyle 6 milyar doların altında kaldı.

Birleşmiş Milletler Acil Durum Koordinatörü Mark Lowcock, Suriye’ye son yıllarda 1 milyar dolar sağlayan Amerika dahil bazı önemli bağışçıların 2018’in finansmanıyla ilgili durumlarını netleştirmediğini söyledi.

Amerika’yla birlikte dünyanın en büyük bağışçısı konumundaki Avrupa Birliği, üye ülkelerle ayrıca Türkiye’deki mülteciler için 3 milyar 66 milyon euroluk bir paket üzerinde uzlaşmaya çalışıyor.

