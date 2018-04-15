Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Tasarıda, Şam yakınlarındaki Duma bölgesine yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırma yürütülmesi çağrısı yinelendi. Ayrıca, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması, ateşkesin yürürlüğe sokulması ve Suriye'nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması için çağrısı yapılıyor.
Üç ülkenin bu girişimi, Suriye'ye yönelik hava saldırılarının ardından diplomatik sürece geri dönme isteklerinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.
Söz konusu tasarıda, düzenlendiği kimyasal saldırı ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi isteniyor.
Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir bölgede bulunan Duma'yı kontrol altında tutan cihatçı gruplar ve bu örgütlere yakın yardım kuruluşları, geçen hafta Pazar günü ordunun kimyasal silahla saldırı düzenlediğini ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
Suriye hükümeti, kimyasal saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddederken, Rusya ise kendi ekiplerinin yaptığı incelemelerde kimyasal saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.
MÜZAKERELERİN YARIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı heyetler, Perşembe ve Cuma günleri Suriye'ye gitti. OPCW, heyetlerinin çalışmalarına başlamasının beklendiği Cumartesi günü ise İngiltere, Fransa ve ABD ortak düzenledikleri hava operasyonuyla Suriye'deki bazı hedefleri vurdu.
Operasyonu düzenleyen üç ülkenin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yeni tasarıya göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden Suriye'nin kimyasal silah stoklarıyla ilgili bilgileri tam olarak paylaşıp paylaşmadığıyla ilgili değerlendirmesini 30 gün içinde sunması isteniyor.
Tasarıyla ilgili müzakerelerin Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. Ancak, tasarının ne zaman oylamaya sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.
ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'deki bazı askeri hedeflere yönelik hava saldırısının ardından Rusya bu operasyonu kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu ancak bu tasarı reddedildi.
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