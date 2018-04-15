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Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 12:08 | Son Güncelleme

Suriye'deki bazı askeri hedefleri Cumartesi sabaha karşı düzenledikleri ortak operasyonla vuran ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde yeni bir girişim başlattı. Üç ülke tarafından ortak hazırlanan karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Tasarıda, Şam yakınlarındaki Duma bölgesine yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırma yürütülmesi çağrısı yinelendi. Ayrıca, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması, ateşkesin yürürlüğe sokulması ve Suriye'nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması için çağrısı yapılıyor.

Üç ülkenin bu girişimi, Suriye'ye yönelik hava saldırılarının ardından diplomatik sürece geri dönme isteklerinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Söz konusu tasarıda, düzenlendiği kimyasal saldırı ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi isteniyor.

Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir bölgede bulunan Duma'yı kontrol altında tutan cihatçı gruplar ve bu örgütlere yakın yardım kuruluşları, geçen hafta Pazar günü ordunun kimyasal silahla saldırı düzenlediğini ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Suriye hükümeti, kimyasal saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddederken, Rusya ise kendi ekiplerinin yaptığı incelemelerde kimyasal saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

MÜZAKERELERİN YARIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı heyetler, Perşembe ve Cuma günleri Suriye'ye gitti. OPCW, heyetlerinin çalışmalarına başlamasının beklendiği Cumartesi günü ise İngiltere, Fransa ve ABD ortak düzenledikleri hava operasyonuyla Suriye'deki bazı hedefleri vurdu.

Operasyonu düzenleyen üç ülkenin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yeni tasarıya göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden Suriye'nin kimyasal silah stoklarıyla ilgili bilgileri tam olarak paylaşıp paylaşmadığıyla ilgili değerlendirmesini 30 gün içinde sunması isteniyor.

Tasarıyla ilgili müzakerelerin Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. Ancak, tasarının ne zaman oylamaya sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'deki bazı askeri hedeflere yönelik hava saldırısının ardından Rusya bu operasyonu kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu ancak bu tasarı reddedildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Üç çakalın normal halleri
abd ing frnz ortak mafyasınız
KAYBEDEN TÜRKİYE OLDU OPERASYONLAR ENGELLENDİ MÜNBİÇ VE FIRATIN DOĞUSUNA KAZANAN PKK VE İSRAİL KÜRT DEVLETİ OLDU BEN ÖYLE OKUYORUM SALDIRIYI RUSYA YA ŞU MESAJI VERDİLER ( TÜRKİYEYE BİR DAHA OPERASYON İZNİ VERİRSEN KİMYASAL SİLAHI KENDİMİZ KULLANIR ESAD KULLANDI DİYE RUS ASKERİ ÜSLERİNİ FÜZELERLE VURUR BİNLERCE ONBİNLERCE ASKERİNİ HAVAYA UÇURURUZ )
Rusya kimyasal yok diyor, ABD ve avaneleri var diyor, beş-on füze atıldı .. şimdi ganimetlere Konya zamanı.Fransa ve ing. avantasınıda alır,, rusya sıcak sulara yakınken yapışır terk etmez orayı, Türkiye terörün dörtte birini bile temizlemedi, daha mümbiçte bile değiliz,kodomanlar varken fırsatın doğusuna el atabilirmiyiz zor... Vel hasıl kelam Işid bahanesi ayyuka çıkınca böyle bir oyun tertipledi emperyalistler.Bunların sebebi arap toplulukların cahilliği ve gerçek bir devlet olamamalarından kaynaklanıyor,,sonuç olarak burnumuzun dibinde hep sıkıntı.. hep sıkıntı. ALLAH hayretsin inşallah.
kadil gecesi haclilar bombaliyor biz saksakliyoruz
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