Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Doğu Guta'da 77 sivil öldürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hava kuvvetlerinin Pazartesi günü Şam yakınlarındaki Doğu Guta'ya yaptığı saldırıda aralarında 20 çocuğunda bulunduğu 77 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde roket ve topçu ateşine hedef olan Doğu Guta'da en az 300 kişinin de yaralandığına yer verildi. Birleşmiş Milletler hava saldırılarına derhal son verilmesini talep etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün başkanı Rami Abdül Rahman hükümet kuvvetlerinin Ocak ayında kuşatma altına alınan Doğu Guta'ya kapsamlı harekât başlatmaya hazırlandığını söyledi.

Doğu Guta sakinlerinin paniğe kapıldığı ve evlerin bodrum katlarına sığındığı haber verildi. Bombalara hedef olan Duma kentinde de çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin Suriye insani yardım koordinatörü Panos Mumtsis Doğu Guta'ya yapılan hava taarruzlarına derhal son verilmesini talep ederek, "bölgedeki sivillerin durumunun tamamen kontrolden çıktığını ve sivillere anlamsız yere acı çektirildiğini" söyledi.