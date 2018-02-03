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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: İdlib'de Rus uçağı düşürüldü

03.02.2018 19:30 | Son Güncelleme

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'de bir Rus uçağının düşürüldüğünü ve pilotun esir alındığını iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: İdlib'de Rus uçağı düşürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdal Rahman, muhaliflerin İdlib'de bir Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Rahman'ın açıklamasına göre, paraşütle atlayan pilot esir alındı.

Ancak Gözlemevi, uçağın hangi muhalif grup veya gruplar tarafından düşürülmüş olabileceği konusunda bir açıklama yapmadı. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde radikal İslamcı gruplar etkin durumda.

Rusya'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye rejim birlikleri, aralık ayının sonundan bu yana İdlib'in büyük bir kısmında kontrolü elinde bulunduran Heyet Tahrir el Şam örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor. Örgütün büyük bir kısmı, El Kaide'den ayrılayarak adını Fetih El Şam Cephesi olarak değiştiren örgütün mensuplarından oluşuyor.

AFP,rtr/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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