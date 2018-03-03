Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Türk uçakları Suriye yönetimi yanlısı güçleri vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'deki Suriye yönetimi yanlısı güçleri vurduğunu ve "en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürdü.

Gözlemevi'nin açıklamasında, Türk savaş uçaklarının '48 saat içinde düzenlediği üçüncü hava saldırısında Kafr Jina kampını vurduğu' belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de bir açıklama yaparak "Türkiye'nin Suriye ordusunun elindeki bazı hedefleri yerel saatle 05:00 ve 10:00 arasında vurduğunu" söyledi. SDG'nin açıklamasında hedeflerin tam olarak nerede olduğuna ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkinse bir bilgi vermedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e yönelik operasyonu 20 Ocak'ta başlamıştı. Genelkurmay Başkanlığı, Cumartesi günü yapılan yazılı çatışmalarda bugüne kadar 41 askerin öldüğü, 199 askerin de yaralandığını duyurdu.

TSK: Racu dahil 7 yerleşim yeri kontrol altına alındı

TSK'nın bugün yaptığı ikinci açıklamada "Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.