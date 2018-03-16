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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden 'Afrin'de en az 18 sivil öldü' iddiası

16.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin'de bugün TSK ve ÖSO'nun top ateşi sonucu beşi çocuk en az 18 sivilin öldüğünü iddia etti. Gözlemevi Perşembe günü de 30 binden fazla kişinin Afrin'i terk ettiğini öne sürmüştü. TSK ise Afrin halkına yönelik Kürtçe ve Arapça bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, "Terörist mevzilerinden uzak durun" denildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden 'Afrin'de en az 18 sivil öldü' iddiası

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin'de bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu"nun (ÖSO) top ateşi sonucu beşi çocuk en az 18 sivilin öldüğünü iddia etti.

YPG Sözcüsü Brusk Haseke de Reuters ajansına sivil can kaybı konusunda aynı açıklamayı yaptı.

Türkiye ise Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin de öldüğü yönündeki haberleri yalanlıyor ve sivillerin hedef olmaması için önlem alındığını vurguluyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan son açıklamada ise "Afrin'in kuzeyinde çatışma var" denildi.

Ülkede 8. yılına gireen savaşa ilişkin bilgileri derleyen Gözlemevi, Perşembe günü de 30 binden fazla kişinin Afrin'i terk ettiğini öne sürmüştü.

Uluslararası haber ajansları da bölgeden ayrılan sivillerin görüntülerini kamuoyu ile paylaşıyor.

TSK Afrin halkına havadan iki dilde bildiri attı

YPG kaynakları bugün çatışmaların Afrin kentinin dış mahallelerine kadar yaklaştığını bildirirken, TSK da Afrin üzerine havadan Arapça ve Kürtçe bildiri attı.

Bildiride, "Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Terörist mevzilerinden uzak durun, sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin" denildi.

Afrin'den ayrılmak isteyen sivil halkın TSK'nın garantisi altında olacağı vurgulanırken, halktan TRT radyosunu dinlemeleri istendi.

Sivillerin Afrin kenti çevresindeki tepelere çekildikleri anlaşılıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Afrin'i terk eden siviller çevredeki dağlık alanlara ya da Suriye ordusu denetimindeki köylere çekiliyor.

Gözlemevi, Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ayda en az 245 sivilin öldüğünü öne sürüyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait açıklamalarda da harekâtta bugüne sivillerin de yaşamını yitirdiği iddiaları yer almış, Türkiye bu iddiaları yalanlamıştı.

Avrupa Parlamentosu: Afrin'den çekilin

Avrupa Parlamentosu (AP) Perşembe günü Türkiye'ye "Afrin'den çekil" çağrısı içeren Suriye tasarısını kabul etmişti.

Suriye'deki durum hakkında AP'deki Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Muhafazakar, Liberal ve Yeşiller grupları tarafından ortaklaşa hazırlanan ve oy çokluğuyla kabul edilen kararda Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun "Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediği", bu ülkedeki "hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı" ve "ek insani kaygılar" gündeme getirdiği belirtilmişti.

Afrin operasyonunda "sivil kayıplar olduğu" yönünde haberler geldiği kaydedilen kararda, Ankara'dan Afrin operasyonunu durdurması ve "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması" istenmişti.

Bozdağ: AP'nin kararı Türkiye için yok hükmündedir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Twitter'dan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Suriye'de durum" başlıklı kararını eleştiren bir açıklamada yapmıştı.

Bozdağ açıklamasında, "Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden 'Afrin'de en az 18 sivil öldü' iddiası

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