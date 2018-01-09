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Suriye: ‘İsrail Füzeleri Şam’daki Ordu Yerleşkelerini Hedef Aldı’

09.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Suriye ordusu İsrail’i Şam’daki yerleşkelerini füze saldırısıyla hedef almakla suçladı. Ordu, Suriye hava kuvvetlerinin füzelerin birçoğunu imha ettiğini ve bir İsrail jetini vurduğunu öne sürdü.

Suriye ordusu İsrail'i Şam'daki yerleşkelerini füze saldırısıyla hedef almakla suçladı. Ordu, Suriye hava kuvvetlerinin füzelerin birçoğunu imha ettiğini ve bir İsrail jetini vurduğunu öne sürdü.

Suriye ordusu, saldırının sabahın erken saatlerinde Şam kırsalında ordu yerleşkelerinin bulunduğu Kutayfe yakınında düzenlendiğini aktardı.

Açıklamaya göre füzelerin bir kısmı Lübnan hava sahasından sabaha karşı 02.40'ta fırlatıldı. Karadan da iki füze Golan Tepeleri'nden 03.04'de atıldı. Bundan bir saat civarı sonra da dört füze İsrail'in kuzeyinden fırlatıldı.

Suriye ordusu, saldırıların maddi hasara neden olduğunu belirtti.

İsrail ordusu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

"Amacımız Hizbullah'a silah transferini önlemek”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, NATO ülkeleri büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Uzun dönemli politikamız oyunu değiştirme kapasitesine sahip silahların Suriye topraklarından Hizbullah'a geçmesini önlemek. Bu politikamız değişmedi. Bunu eylemlerimizle de desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

İsrail, Suriye'de süren iç savaş sırasında birçok kez, Lübnan'daki Hizullah'a silah aktarıldığı şüphesiyle Suriye topraklarına hava saldırıları düzenledi.

"Tehlikeli sonuçları olur”

Suriye ordusu saldırıyı "İsrail'in açıkça saldırganlığı” olarak değerlendirdi ve saldırıların tehlikeli sonuçları olacağı konusunda Tel Aviv'i uyardı.

Suriye muhalefetiyle bağlantılı medya kurumları, İsrail uçaklarının Suriye ordusuna ait bir depoyu vurduklarını bildirirken, merkezi Londra'da bulunan İnsan Hakları Gözlemevi depoyu Suriye ordusu ve Hizbullah'ın ortak kullandığını aktardı. Saldırıların depoda bir dizi patlamaya yol açtığını söyleyen grup, malzemenin de zarar gördüğünü kaydetti.

Saldırının esas hedefi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Şam'ın kuzeydoğusundaki Kutayfe'de Suriye Cumhuriyet Muhafızları'nın çok sayıda yerleşkesi bulunuyor.

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