Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye kriziyle ilgili ülkeleden art arda son dakika açıklamalar geliyor... ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği Suriye toplantısından nihai karar çıkmadı, İngiltere'de ise Başbakan Theresa May kabinesinden askeri operasyon yetkisi aldı. Suriye'deki Şam rejimi ise muhtemel bir savaşa karşı hazırlanıyor. ABD'Lİ YETKİLİ: 8 HEDEF VURULACAK



ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, “Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD’nin Suriye’de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini” söyledi. NBC’deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştıma merkezi olduğunu ileri sürdü. Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya’nın kontrolündeki hava sahasına, ABD’nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi. RUSYA: RUH HALİNE GÖRE BEL BAĞLAYAMAYIZ



Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Krasnoyarsk Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 gündür Suriye ve Rusya'ya ilişkin attığı tweet'lerle ilgili konuştu. Dvorkoviç, ülkelerin ilişkilerinin bir kişinin sabah kalktığındaki ruh haline bağlı olmaması gerektiğini, Rusya’nın üzerine böyle riskleri almaya hazır olmadığını söyledi.

Dvorkoviç "Her türlü ilişki için güven gereklidir, güven olmadan ilerleme kaydedilemez. Biz de okyanus ötesindeki birinin sabah uyandığındaki ruh haline ve ertesi gün kalktığında aklına gelenlere bel bağlayamayız. Böyle riskler alamayız" dedi. Dvorkoviç açıklamalarına “Bu Avrupa iş dünyasını ilgilendiren de bir mesele. Avrupa yaptırımlara katıldı. Ne oldu? Elinize bir şey geçti mi?… Çok şey kaybettiniz” sözleriyle devam etti. DUMA'DA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK



1997'de kimyasal silahları tespit etme ve yok etme amacıyla kurulan hükümetler arası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı uzmanlar, yarın kimyasal saldırının düzenlendiği Duma'da çalışmalara başlayacak. Böylece, OPCW, 2014 yılından bu yana ilk kez başkent Şam'ın dışındaki bir noktada çalışmalar yapmış olacak. ESAD REJİMİ SAVAŞ UÇAKLARINI TAŞIDI



Amerikan ve İngiliz gazeteleri, Beşar Esad rejiminin Amerikan saldırısı korkusuyla savaş uçakları ve helikopterleri Rus üslerine taşıdığını bildiriyor. Haberi ilk olarak New York Times gazetesi duyurdu. Gazeteye konuşan Pentagon'dan iki yetkili, Esad'ın kilit öneme sahip bazı uçaklarını Rus üslerinde konuşlandırdığını söyledi. Şam rejimi, ABD'nin bir Rus üssünü vurmaktan kaçınacağını düşünüyor.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi ise, uçakların taşınmasına dair daha fazla ayrıntıya sayfalarında yer verdi. Habere göre Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını bildirdi. El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini, İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı. Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed ise, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan 2 bin askeri personelini hatırlatıyor: "Amerikalılara Suriye'de de üsleri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Nerede olduklarını biliyoruz ve karşılık verme kapasitemiz var." "KONVOYLAR LÜBNAN SINIRINA İLERLEDİ"



İngiliz The Guardian gazetesi de, Başkent Şam sakinlerinin sözlerini haberleştirdi. Gazeteye konuşan Şamlılar, başkentte ordunun muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söylüyor. Muhabir Martin Chulov'un ulaştığı iki kent sakini, askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini aktardı. Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre ise, Esad'ın müttefiki Hizbullah güçleri de Şam'ın batısında, olası bir askeri müdahalenin hedefi olabilecek noktalardan uzakta yeniden konuşlandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, başkent Şam'da çekilmiş fotoğrafları dünyaya servis etti. Fotoğraflarda Osmanlı yapımı Hicaz tren istasyonu, Emevi Camii ve tarihi çarşılarda alışveriş yapan kent sakinleri yer alıyor. İNGİLTERE, SURİYE İÇİN HAREKETE GEÇECEK



İngiltere Başbakanı Theresa May, merakla beklenen kabine toplantısından istediğini aldı. Toplantından Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararı çıktı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de daha fazla kimyasal silahın kullanılmasını önlemek için adım atmanın gerekli olduğuna dair verilen karar oy birliğiyle alındı. Açıklamada, İngiltere'nin bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı konusunda ise bir bildirimde bulunulmadı. BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söylüyor. SAVAŞ UÇAKLARI GÜNEY KIBRIS'TA



Güney Kıbrıs'ta İngiltere'ye ait Akrotiri hava üssünden yeni fotoğraflar geldi. AP, üsten havalanan çok sayıda savaş uçağını görüntüledi.