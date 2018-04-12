Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

BEYAZ SARAY: SURİYE'YE SALDIRI İÇİN HENÜZ KARAR VERİLMEDİ Trump'ın Twitter mesajlarını yumuşatan Beyaz Saray, Suriye'ye saldırı için henüz kararın verilmediğini duyurdu.

Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek. Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.

ABD DONANMASI AKDENİZ'E SEVK EDİLDİ ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" paylaşımının ardından art arda son dakika açıklamalar geldi. Sabah saatlerinde gelen son haber egöre, Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında, kimyasal saldırının olduğu Duma da var.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise, sosyal medya hesabında "Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok" diye yazdı.

Rusya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylama için eleştiren Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE KARARINI VERİYOR



İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye muhtemel bir operasyonu görüşmek üzere bugün kabinesini topluyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına hükümetin vereceği yanıtı görüşmek için Perşembe günü bakanlar kurulunun toplanması çağrısı yaptı. Öğle saatlerinde yapılacak toplantıda kabinenin onay vermesi halinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahalesine İngiltere'nin destek vermesinin yolu açılmış olacak.