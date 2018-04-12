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Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 08:22 | Son Güncelleme

Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Rusya, ABD, Türkiye, İran, İsrail ve İngiltere'den art arda resmi açıklamalar geliyor. Son dakika habere göre, Suriye krizinin ardından ABD, Virginia'daki savaş gemilerine üslerinden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleme talimatı verdi. İngiltere'de bugün kabine Suriye'de atılacak adımı görüşmek üzere toplanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" paylaşımının ardından art arda son dakika açıklamalar geldi. Sabah saatlerinde gelen son haber egöre, Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında, kimyasal saldırının olduğu Duma da var.

ABD DONANMASI AKDENİZ'E SEVK EDİLDİ

ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor.

Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek. Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.

savas

BEYAZ SARAY: SURİYE'YE SALDIRI İÇİN HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Trump'ın Twitter mesajlarını yumuşatan Beyaz Saray, Suriye'ye saldırı için henüz kararın verilmediğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise, sosyal medya hesabında "Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok" diye yazdı.

Rusya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylama için eleştiren Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE KARARINI VERİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye muhtemel bir operasyonu görüşmek üzere bugün kabinesini topluyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına hükümetin vereceği yanıtı görüşmek için Perşembe günü bakanlar kurulunun toplanması çağrısı yaptı. Öğle saatlerinde yapılacak toplantıda kabinenin onay vermesi halinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahalesine İngiltere'nin destek vermesinin yolu açılmış olacak.

BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın operasyona katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi. BBC'nin diplomasi muhabiri James Landale, kabinenin May'i desteklemesinin beklendiğini ancak bunun muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de olmak üzere parlamentoya danışılmasını isteyen bazı milletvekillerini öfkelendirebileceğini söylüyor.

İSRAİL: HARİTADAN SİLERİZ

İran'ın tehditlerine yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in siyasetini üç cümleyle özetleyeyim: Saldırıya karşı hücum, savunma ve caydırma için saldırı ile İsrail'i yok etme tehdidinde bulunan herkese saldırı.İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlığını test etmeyin" diye konuştu.

Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Beşar Esad öder" dediğini yazmıştı. Haberde, ayrıca "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Beşar Esad rejimini haritadan ve dünyadan sileriz" cümlesi dikkat çekiyor. T4 hava üssünü vuran füze saldırısında 7 askeri ölen İran, İsrail'e yanıt vereceğini duyurmuştu.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
niye birbirlerinin baskentini vurmakla değilde suriyeyi vurmakla birbirlerini tehdit ediyorlar
Hangi tür çekirdekle izlemeyi seversiniz.. akşam 9 demişler. 9 da çay-kahve-cekirdek biraz keyflenek. filler tepişcek. ikiside zalim neticede.. tiyatro başlıyor sanırım.
İnşAllah gelemeden suda batar yok olursunuz.Allah kökünüzü kurutsun.
merak etmeyin İt iti ısırmaz. Rahat olun Sıkıntı yok ;)
akıllı olun katıl olmayın
Suriye Güçleri Kontrolü sağladı batı ayaklandı bu ne çirkef bir oyun adam ülkesini savunmasınmı Kahrolsun Amerika, İsrail, Avrupa
DÜNYA ACABA, ORTA DOĞU' YU KARIŞTIRAN İBLİSİN MASONLAR OLDUĞUNU NE ZAMAN ANLAYACAK.
Rusya destekli İran İslam Cumhuriyeti hadi göreyim sizi fırsat bu fırsat şu israil denen teröist devletini haritadan silin
resmen 3.dünya savaşı için çanlar çalıyor rabbim yardımcımız olsun
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