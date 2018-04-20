Suriye 'Légion d'Honneur' şeref nişanını Fransa'ya iade etti

Suriye Devlet Başkanı Başer Esad 2001 yılında aldığı Légion d'Honneur şeref nişanını Fransa'ya iade etti. Esad "ABD'ye köle olan bir ülkenin ödülünü taşımayacağını" söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri bakanlığı Fransa Cumhuriyeti tarafından Devlet Başkanı Esad'a takılan Légion d'Honneur nişanını iade etti. Başkan Esad'ın teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi olan bir ülkenin verdiği nişanı takması bir onur değildir" dedi.
Esad'ın hamlesi Fransa'nın nişanı geri çekmek için disiplin süreci başlattığını açıklamasının ardından geldi.
Fransa kısa bir süre önce Suriye'nin kimyasal silahlar kullandığı iddialarının üzerine hava saldırıları düzenleyen ABD ve İngiltere'ye katılmıştı.
Suriye nişanı Şam'daki Romanya Büyükelçiliği üzerinden Fransa'ya iade etti.
Esad 2001 yılında görevi babasından devraldıktan sonra nişanın en yüksek kademesine layık görülmüştü.
Fransa her yıl insan hakları, basın özgürlüğü ve benzer çalışmalarda Fransa'ya verilen hizmetler için 3 bin kişiye Légion d'Honneur nişanı veriyor.
ABD, İngiltere ve Fransa haftasonunda Duma'ya yapılan kimyasal silah saldırılarına yanıt olarak Suriye hükümetine ait alanları bombalamıştı.
Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlıyor.
Légion d'Honneur nişanı geçmişte Benito Mussolini, Francisco Franco, Muammer Kaddafi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi tartışmalı isimlere de verildi.
Fransa Panama eski lideri Manuel Norriega ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'dan nişanı geri aldı.
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum