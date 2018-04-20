HABER

Suriye 'Légion d'Honneur' şeref nişanını Fransa'ya iade etti

20.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Başer Esad 2001 yılında aldığı Légion d'Honneur nişanını Fransa'nın ABD'ye köle olduğu gerekçesiyle iade etti.

Suriye 'Légion d'Honneur' şeref nişanını Fransa'ya iade etti

Suriye Devlet Başkanı Başer Esad 2001 yılında aldığı Légion d'Honneur şeref nişanını Fransa'ya iade etti. Esad "ABD'ye köle olan bir ülkenin ödülünü taşımayacağını" söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Dışişleri bakanlığı Fransa Cumhuriyeti tarafından Devlet Başkanı Esad'a takılan Légion d'Honneur nişanını iade etti. Başkan Esad'ın teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi olan bir ülkenin verdiği nişanı takması bir onur değildir" dedi.

Esad'ın hamlesi Fransa'nın nişanı geri çekmek için disiplin süreci başlattığını açıklamasının ardından geldi.

Fransa kısa bir süre önce Suriye'nin kimyasal silahlar kullandığı iddialarının üzerine hava saldırıları düzenleyen ABD ve İngiltere'ye katılmıştı.

Suriye nişanı Şam'daki Romanya Büyükelçiliği üzerinden Fransa'ya iade etti.

Esad 2001 yılında görevi babasından devraldıktan sonra nişanın en yüksek kademesine layık görülmüştü.

Fransa her yıl insan hakları, basın özgürlüğü ve benzer çalışmalarda Fransa'ya verilen hizmetler için 3 bin kişiye Légion d'Honneur nişanı veriyor.

Suriye Devlet Başkanı Başer Esad 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'tan nişanı almıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa haftasonunda Duma'ya yapılan kimyasal silah saldırılarına yanıt olarak Suriye hükümetine ait alanları bombalamıştı.

Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlıyor.

Légion d'Honneur nişanı geçmişte Benito Mussolini, Francisco Franco, Muammer Kaddafi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi tartışmalı isimlere de verildi.

Fransa Panama eski lideri Manuel Norriega ve tecavüzle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'dan nişanı geri aldı.

Suriye 'Légion d'Honneur' şeref nişanını Fransa'ya iade etti

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

İlginizi Çekebilir

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması

Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması

Avusturya'dan 24 Haziran seçimi için Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Avusturya'dan 24 Haziran seçimi için Türkiye'yi kızdıracak açıklama

Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması

Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması

Son dakika! Trump'tan Putin'e sürpriz davet!

Son dakika! Trump'tan Putin'e sürpriz davet!

Terör örgütü ETA, resmen özür diledi!

Terör örgütü ETA, resmen özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.