Suriye medyası: Afrin'e yeni milis güçleri ulaştı

Haberde, milislerin TSK operasyonuna karşı verilen mücadeleye destek amacıyla bölgeye gittiği belirtildi.Suriye'de devlete bağlı haber ajansı SANA, "Halk Güçleri" olarak tanımladığı rejim yanlısı milislerin, TSK operasyonunda "bölge halkına yardım ve destekte bulunmak için" YPG kontrolündeki Afrin'e gittiğini bildirdi.
Ajans, milislerin Afrin'e ulaştığı haberini bölgedeki muhabirine dayandırdı.
Türkiye: Ciddi sonuçları olacaktır
TSK'nın 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, rejim yanlısı güçlerin Afrin'e girmesi konusunda Şam ile YPG arasında anlaşma sağlandığı ve Salı günü bazı milislerin konvoy hâlinde bölgeye gittiği yönündeki iddialarla ilgili de konuşmuştu.
Kalın, "Başından beri bu haberlerin teyide muhtaç olduğunu söylemiştik. Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına, oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık bir konvoyun, bir grubun bir girme teşebbüsü olduğunu gördük. Bu, topçu atışlarımızla püskürtüldü ve bu milis güçler Halep'e doğru tekrar çekildiler. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Böyle bir anlaşma olsa bile Türkiye olarak biz Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Rejim veya bir başka unsurun bu yönde atacağı adımların mutlaka ciddi sonuçları olacaktır" demişti.
Aksoy: Sivil kayıp yok
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak kabul edilen PYD ve silahlı kanadı YPG'nin her halükârda Afrin'den çıkarılacağını söyledi.
Başka bir alternatif olmadığını belirten Aksoy, 33'ncü gününe giren Afrin operasyonunda hiçbir sivil can kaybı yaşanmadığını sözlerine ekledi.
DW,rtr,dpa/CÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı
AK Parti - MHP ittifak paketi Meclis'te
Erdoğan: Dün geri döndüler! Durmayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be
'Anne ben cepheye gidiyorum': Suriye'de ölen Rus paralı askerler
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
PYD'nin Türkiye planı! Afrin uzmanlarından çarpıcı analiz!
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum