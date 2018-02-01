Suriye milli takımına Alman teknik direktör

Stange daha önce Irak ve Beyaz Rusya milli takımlarını çalıştırmıştı.Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) futbol milli takım antrenörü Bernd Stange'nin Suriye futbol milli takımının çalıştıracağı açıklandı. 69 yaşındaki Stange Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada Suriye Futbol Federasyonu ile anlaştıklarını ve son detayları gözden geçireceklerini söyledi.

Bir yıllık sözleşme teklif edilen Bernd Stange Suriye'nin milli takımını, 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan Asya Kupası final turuna hazırlayacak. Suriye milli takımı İran ile de özel bir karşılaşma yapacak.

Bernd Stange Asya Kupası eleme turlarında göz dolduran FIFA dünya sıralaması 76'ıncısı Suriye'nin kadrosunda son derece yetenekli elamanların olduğunu söyledi. Suriye Dünya Futbol Şampiyonası play-off turunda Avustralya'ya yenilerek elenmişti.

Teknik direktör Stange, çoğu Suriye milli takımındaki oyuncuların çoğunluğunun yabancı kulüplerin formasını giydiğini belirterek, hazırlık için millileri bir araya getirmekte zorlandıklarını söyledi. Stange, Irak ve Beyaz Rusya milli takımlarını da çalıştırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine son vermişti. Suriye milli takımı iç savaş nedeniyle karşılaşmalarını yurt dışında yapıyor.

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DW, dpa/AG, ÖA