Suriye: Mültecilerin dönüşü birinci önceliğimiz

Şam, bu süreci desteklemek için ön koşul olmadığı takdirde dış yardıma açık olduklarını açıkladı.Suriye hükümeti ülkedeki iç savaş nedeniyle başka ülkelere kaçan vatandaşlarının güvenli bir şekilde Suriye'ye dönmelerini sağlayacakları taahhüdünde bulundu. Şam yönetimi mültecilerin dönüş sürecini kolaylaştırmak için Batılı ülkelere yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, mültecilerin dönüşünün Şam'ın birinci önceliği olduğunu belirterek ön koşul koyulmadığı takdirde Suriye'nin dış yardıma açık olduğunu kaydetti.

Kamu İdaresi Bakanı Hüseyin Mahluf ise yetkililerin hastanelerin, okulların ve diğer altyapının yeniden inşası için çalıştığını söyledi. Şam'da uluslararası basına açıklama yapan Bakan Mahluf, hükümetin 5 binden fazla okulu, 250 hastaneyi onardığını ve ülke içinde yer değiştirenlerden 3 buçuk milyon kişinin evlerine döndüğünü söyledi.

"Ülkenin yeniden inşası ve kalkınması için mültecilerin dönüşü gerekli bir koşul" diyen Mahluf ayrıca, iç savaşın başladığı yedi yıl önce ekonomik ambargoları devreye sokan Batılı ülkelere seslenerek, yaptırımları kaldırmanın mültecileri evlerine dönmeye cesaretlendireceğini söyledi.