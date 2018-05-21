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Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ, Esed rejimiyle vardığı anlaşma sonucu Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan çıktı. Böylece rejim, 7 yıllık iç savaşın başından bu yana başkent Şam ve kırsalını ilk defa tümüyle ele geçirmiş oldu.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Beşşar Esed rejimi ve DEAŞ'ın vardığı anlaşma sonucu, terör örgütü başkent Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan çıktı. Şam, tamamen rejimin kontrolüne girdi.

AA muhabirinin Yermük Kampı'ndaki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, DEAŞlılar, Esed rejimi ile vardıkları anlaşma neticesinde Yermük Kampı'nı boşalttı.

Öğle saatlerinde, DEAŞ'lı teröristleri ve rejimin kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri taşıyan ilk konvoy yola çıkmıştı.

TAMAMEN REJİMİN KONTROLÜNE GİRDİ

DEAŞ'lılar otobüslerle Humus Badiya'daki DEAŞ mensuplarının yanına tahliye edilmiş, siviller ise İdlib'e yola çıkmıştı. İkinci konvoyun da kalan DEAŞ mensuplarını tahliye etmesiyle Yermük Kampı tamamen rejimin kontrolüne girdi.

Kamp bölgesinde kalan 200-300 civarı sivilin gidecek yerleri olmadığı için evlerini terk etmeyi reddettiği öğrenildi.

Yermük'ün de Esed rejiminin kontrolüne geçmesiyle, rejim başkent Şam ve kırsalının kontrolünü 7 yıllık iç savaşın başından bu yana ilk defa tümüyle sağlamış oldu. Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Rejimin ele geçirmesinden önce bölgenin batı yarısını DEAŞ, doğu yarısını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu. Kampın kuzeyindeki bir kilometrekarelik alanı rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam elinde tutuyordu.

DÜN ANLAŞMAYA VARDILAR

Nisan ayı sonunda rejimle yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam bölgeden tahliye edilmişti. Rejim ile DEAŞ da dün anlaşmaya varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Esad Şam DEAŞ

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