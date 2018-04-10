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Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD, Fransa, Türkiye ve Katar’ı teröristlere kimyasal silah sağlamakla suçladı.

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

BMGK’nın Suriye konulu oturumunda konuşan Caferi "Ceyşul İslam (İslam Ordusu), El Nusra (Fetih el Şam) ve bunların ilişiği onlarca grubun kimyasal silahının olmasından doğrudan Doha, Ankara, Washington ve Paris’i suçluyoruz. Bu ülkeleri, doğrudan saldırganlık koşullarının hazırlanması ve hükümetimizin otoritesini baltalamak için ülkemize karşı yürütülen kanlı politikanın başında olmakla suçluyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Caferi, Suriye’nin elinde hiç kimyasal silahı olmadığını da iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye kimyasal silah Beşar Caferi terör

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
ne yani..! Reisimiz simdi abd icin bop icin israil icin mi calisiyor demeye mi getiriyor bunlar! Reisimiz basimizda oldukca daha cok ilerleyecez.. Reisimiz dik durdukca bizler arkasindayiz. Laf soyletmeyiz Reisimize.. o kadan...
Bu kadarına da pes doğrusu iyice kafayı yedi bunlar. Ne dediklerini bilmiyorlar.
Allah sizi kahretsin
çirkeflik diz boyu
suriyenin 3 te briini pkk konturol ediyor enerjinin %70 pkk nın konturol ettigi bölgelerde abd esada görevde kal görmezlikten geliriz pkk ya dokunursan vururuz diyor enerji olmadan ülkeyi konturol edemeyeceginden dyrizorda pkkyı vuruyo fıratın dogusunda pkk esad savaşı yaşanacak amerika kimyasal silah kulllanıp rejimin üstüne attı fıratın dogusunda pkk ile savaşacak rejim noktalarını yok etmek için bahane medyada gene başladı goygoya rusya 4 ay önce bunun olacagını kimyasal silahı abd nin rejime müdahale için planlayacagını duyurdu türkiye acilen safını seçmeli ya esad ya abd
Kılıçdaroğlunun akrabası olsa gerek bu kadar kolay yalan söyleme becerisi olduğuna göre.
@mer_errk_1976 SÜPERSİN KAPAK OLMUŞ.
halkına karşı kimyasal bomba kullan yakalanınca da Türkiye yi suçla yemezler
Sacmaliga bakar misin dogu gutada insanlari zehirlediler cikmis birde utanmadan turkiyeyi sikayet ediyor saka gibi
Neyin kafasını yaşıyor şu Suriyeli politikacılar!
Adam olup biteni dosdoğru söylemiş, Ypg bizim için düşman ABD için dost, Öso bizim için dost suriye için düşman değilmi
bu zaten bilinen birseydi.
ZATEN BUNLAR ORTAYA ÇIKACAK KİMSE GIZLUYEMIYECEK
Yav he hee
PEKİ, İNANAN OLMUŞ MU ACABA..?
@hikmetgungor ARAŞTIRILIYORMUŞ
Saddam Hüseyin i nasıl astıklarını hatırlayın.Kimyasal silah bahanesi ile sallandırdılar sıra Türkiye demi ?
yalancı suriyeliler başa bela oldu kardeş eset kalleş eset oldu ne olacak bu bob başkanının sonu
batakliga baliklama atladik.
alkol kontrolü yapmadan şu toplantılara konuşmacı almayın kardeşim sonra sapıtıyorlar
obarak! rusyadan habersiz böyle bir ithamda bulunulur mu ya ki MİT tırları olayından sonrada tutar bu yani Amerika tutturur sıra bize gelince
BİLİN BAKALIM,KİMYASALDAN KİM EMİN OLUR? KULLANAN!!!
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