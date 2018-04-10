Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

BMGK’nın Suriye konulu oturumunda konuşan Caferi "Ceyşul İslam (İslam Ordusu), El Nusra (Fetih el Şam) ve bunların ilişiği onlarca grubun kimyasal silahının olmasından doğrudan Doha, Ankara, Washington ve Paris’i suçluyoruz. Bu ülkeleri, doğrudan saldırganlık koşullarının hazırlanması ve hükümetimizin otoritesini baltalamak için ülkemize karşı yürütülen kanlı politikanın başında olmakla suçluyoruz" dedi.
Sputnik'te yer alan habere göre Caferi, Suriye’nin elinde hiç kimyasal silahı olmadığını da iddia etti.
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