Suriye operasyonu Alman siyasetçileri böldü

Ancak muhalefet operasyona tepki gösterdi.Duma'ya kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak operasyon ile Suriye'deki hedefleri vurmasına Alman hükümetinden destek geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, operasyona destek verdiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel açıklamasında, "Kimyasal silahlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı” ifadelerini kullandı.

Almanya bilgilendirildi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen operasyona ilişkin Hannover'de bir açıklama yaptı. CDU'lu Bakan von der Leyen, Esad rejiminin kimyasal silahlarını hedef alan bu saldırının "orantılı ve gerekli” olduğunu belirtti.

Gece operasyon öncesinde Amerika ve Fransa tarafından bilgilendirildiğine dikkat çeken von der Leyen, “Suriye halkının çektiği acılara son verilmesi için Cenevre görüşmeleri çerçevesinde siyasi sürecin yeniden canlandırılması gerektiğini” söyledi.