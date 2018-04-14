Suriye operasyonunun amacı Esad'ı devirmek mi?

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'nin Doğu Guta kentine kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla operasyon başlattı.

Operasyonun ne anlama geldiğini medyascope.tv'den Ruşen Çakır'a değerlendiren Orta Doğu Enstitüsü Türk Çalışmaları Merkezi Direktörü Gönül Tol, "Sembolik bir saldırı olacağı yönünde bir konsensüs var fakat sembolik bir saldırı hiçbir şeyi çözmeyecek. Geçen yıl, Esad rejimi kimyasal silah kullanmıştı. Bunun üzerine Trump yönetimi bir füze saldırısında bulunmuştu. Hiçbir stratejinin parçası olmayan bu türk sembolik yanıtlar Esad rejiminin davranışını değiştirmiyor. Belki geçen yıl yapılandan biraz daha geniş kapsamlı bir saldırı olabilir. Fakat çok da rejimi devirmeye yönelik bir saldırı olacağını düşünmüyorum. Çok kapsamlı bir saldırı olursa, bunun sonuçları olacak. Rusya ve İran da aynı sertlikte buna yanıt verir. Amerikan yönetimi bundan korkuyor" diye konuştu.