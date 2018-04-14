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Suriye operasyonunun amacı Esad'ı devirmek mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyonu değerlendiren, Orta Doğu Enstitüsü Türk Çalışmaları Merkezi Direktörü Gönül Tol, "Suriye'ye sembolik bir saldırı olacağı yönünde bir konsensüs var, rejimi devirmeye yönelik bir saldırı olacağını düşünmüyorum" dedi.

Suriye operasyonunun amacı Esad'ı devirmek mi?

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'nin Doğu Guta kentine kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla operasyon başlattı.

Operasyonun ne anlama geldiğini medyascope.tv'den Ruşen Çakır'a değerlendiren Orta Doğu Enstitüsü Türk Çalışmaları Merkezi Direktörü Gönül Tol, "Sembolik bir saldırı olacağı yönünde bir konsensüs var fakat sembolik bir saldırı hiçbir şeyi çözmeyecek. Geçen yıl, Esad rejimi kimyasal silah kullanmıştı. Bunun üzerine Trump yönetimi bir füze saldırısında bulunmuştu. Hiçbir stratejinin parçası olmayan bu türk sembolik yanıtlar Esad rejiminin davranışını değiştirmiyor. Belki geçen yıl yapılandan biraz daha geniş kapsamlı bir saldırı olabilir. Fakat çok da rejimi devirmeye yönelik bir saldırı olacağını düşünmüyorum. Çok kapsamlı bir saldırı olursa, bunun sonuçları olacak. Rusya ve İran da aynı sertlikte buna yanıt verir. Amerikan yönetimi bundan korkuyor" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
amaçları asla ESED i devirmek değil..Zaten "hedefimiz kimyasal silah tesisleri" diyorlar hem Esedi neden devirsinler yada öldürsünlerki?..ESED ABD nin sadık köpeği 7 senede 1Milyon İnsanı katletmiş ESED i neden devirsinlerki..Tam istedikleri bir köpek kimyasal kullanarak ABD ye "neolur gitme kal" dedi.görevini yaptı zaten ABD nin büyük saldırısında(!) 2 sivil yaralanmış. Tam tiyatro
Esad'ın devrilmesi demek en az 4 parçalı ülke demek ama görüyorum ki bizim liderler çoktan amerkan cı olmuş yine
amaç ne esad,ne suriyelinin güvenliği nede insani.emperyal güçlerin bölgeyi kontrol ederek sömürmesidir. türkiye,iran daha sonrasıda rusya rahat olamayacaktır.batı bu bölgeye girmemelidir.bölge ülkeleri geleceğe yönelik hareket etmelidir.bütün bu provakosyonlar israil eliyle yürütülüyor.
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