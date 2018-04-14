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Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, düzenlenen bu saldırının ardından Suriye ve diğer ülkelere S-300 hava savunma sistemleri sevkiyatının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Rudskoy, "Eldeki verilere göre saldırıda toplam 103 seyir (cruise) füzesi kullanıldı. Büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 seyir (cruise) füzesini önledi" dedi.

Suriye'nin Batı'nın saldırısını 30 yılı aşkın bir süre önce SSCB'de üretilen hava savunma sistemleriyle püskürttüğüne dikkat çeken Rudskoy, bunun için S-125, S-200 hava savunma sistemlerinin yanı sıra Buk ve Kvadrat sistemlerinin kullanıldığını kaydetti.

Rudskoy, saldırıda hedef alınan hava üslerinin zarar görmediğinin altını çizerek şunları söyledi: "Objektif kontrol verilerine göre Duvali hava üssüne 4, Dumayri hava üssüne 12, Bley hava üssüne 18, Şayrat hava üssüne 12 füze fırlatıldı. Bu füzelerin tamamı imha edildi."

'HUMUS'TAKİ TESİSLER KISMEN ZARAR GÖRDÜ'

Rudskoy, Suriye'nin kimyasal programı kapsamında kullanıldığı öne sürülen Humus'taki tesislerin saldırı sonucunda kısmen zarar gördüğünü bildirdi.

'RUS SİSTEMLERİ DEVREYE SOKULMADI'

Rus hava savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeye hiçbir füzenin gelmediğini de kaydeden Rudskoy, bu nedenle Rus sistemlerinin devreye sokulmadığını vurguladı.

'SURİYE VE DİĞER ÜLKELERE S-300 SEVK EDEBİLİRİZ'

Diğer taraftan Rudskoy, düzenlenen bu saldırının ardından Suriye ve diğer ülkelere S-300 hava savunma sistemleri sevkiyatının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Rudskoy, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam vururum dedi, füzeler hazır dedi vurdu. Sen hâlâ yok s-300, yok kıl yün. Rusya'nın politika da aynı bizimkisi gibi. Kimse gücümüzü test etmesin, şiddetle kınıyoruz vs. Bizim de maşallahımız var zaten, dün rusya müttefikimiz bugün amerika haklı. Anlayan bir zahmet bana da anlatsın çünkü artık beynim almıyor.
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