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Suriye Ordusu Dera’da Muhalifleri Kuşattı

09.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

Suriyeli aktivistler, rejim güçlerinin Dera’da muhaliflerin kontrolündeki bölümleri kuşattığını belirtti

Suriye Ordusu Dera’da Muhalifleri Kuşattı

Suriyeli aktivistler, rejim güçlerinin Dera’da muhaliflerin kontrolündeki bölümleri kuşattığını belirtti.

Dera, 7 yıl önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a isyanın başladığı yer olarak biliniyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve muhaliflerin sözcüsü İbrahim Jabawi, kuşatmanın önceki gece başladığını belirtti.

Gözlemevi ve Suriye devlet medyası, Suriye askerlerinin Ürdün sınırının çoğunu kontrol altında tuttuğunu belirtti.

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