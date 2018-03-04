Suriye Ordusu Doğu Guta’da İlerliyor

Suriye ordusu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ülkede 30 günlük ateşkes kararına rağmen, doğu Guta’da ilerlediğini açıkladı.

Halkın bölgeden kaçmakta olduğu belirtiliyor.

Suriye ordusu doğu Guta’da muhaliflerin Şam’a yönelik saldırılarına karşılık verdiğini belirtiyor. Şam rejimi doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki bazı kasabalarda kontrolü sağladığını kaydetti.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, çok sayıda teröristin öldürüldüğü, bazı merkezlerin, tünellerinin, malzeme depolarının yok edildiği kaydedildi.

Suriye ordusu operasyonlarının Rusya’nın ateşkes için belirlediği 5 saatlik zaman diliminin dışında olduğunu da kaydetti.

Birleşmiş Milletler ise duruma tepkili. Örgütten yapılan açıklamada ateşkes kararına rağmen bombalamaların devam etmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler’in bölgesel insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis, 18 Şubat’tan buyana devam eden bölgeye yönelik saldırılarda yaklaşık 600 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Moumtzis, “Daha fazla rahatlamanın olması gerekirken, daha fazla ölüm, daha fazla hastanelerin bombalanması ve daha fazla açlık haberleri duyuyoruz, bu kabul edilemez” dedi.