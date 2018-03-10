'Suriye Ordusu Doğu Guta'da İlerliyor'

Ateşkes kararının uygulanamadığı Doğu Guta’da Suriye ordusunun Cumartesi günü saldırılarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Devlet televizyonu bölgenin paramparça edildiğini duyururken, muhalifler bu iddiaları reddediyor.
Suriye devlet televizyonu, muhaliflerin elindeki bölgenin kuzeyini ve güneyini birbirine bağlayan yol üzerindeki Mesraba kentinden yaptığı yayında, ordunun bu bölgeyi ele geçirdiğini bildirdi.
Devlet televizyonu Doğu Guta’dan yükselen yoğun duman ve patlama seslerini yayınladı ve görüntülerin Mesraba’dan canlı olarak ekrana geldiğini savundu.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Mesraba’nın alınması ise, civardaki önemli yolları ordunun saldırısı altına soktuğunu belirtti. Gözlemevi, Harasta ve Duma kentlerinin büyük bölümünün diğer bölgelerle kopması altına geldiğini de açıkladı.
Ancak Doğu Guta’daki muhalif gruplar bu haberleri yalanladı. Bölgedeki iki gruptan Ceyş El İslam’ın sözcüsü Hamza Birgadar, Mesraba’daki saldırıyı püskürttüklerini, Harasta ve Duma ile iletişimin kopmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre üç haftadır süren çatışmalarda en az 976 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Cuma akşamı, Nusra Cephesi’nin bazı mensupları ve aileleri, anlaşmalı olarak bölgeden tahliye edildi. Doğu Guta’da varlığı etkisiz olan El Nusra’ya tepki gösteren diğer muhalif gruplar ise kendilerinin böyle bir anlaşma yapmadığını açıkladı.
Bölgede kapana kısılan sivillerin sıkıntıları da sürüyor. Bölgede tüm ürünlerin fiyatlarının en az üç kat arttığı bildiriliyor. Yardım konvoyları ise kısa ateşkeslerden yararlanarak gıda dağıtımı yapmaya çalışıyor.
Birleşmiş Milletler, tıbbi malzemelerin ise Suriye hükümeti tarafından konvoylardan alındığını bildiriyor. Duğu Guta’da hizmet veren tıbbi yardım örgütleri de, hükümet bombardımanlarında klorin gazı kullanıldığına dair vakalar rapor etti.
Suriye Dışişleri Bakanı Faisal Mekdad ise tüm bu suçlamaları reddetti ve iddiaları militan grupları desteklemek için ABD’nin ortaya attığını savundu.
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