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Suriye Ordusu Doğu Guta’da Zafer İlan Etti

31.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı’nın açıklamasını yayınladı. Açıklamada Suriye ordusu, Şam kırsalı Doğu Guta’nın tüm kent ve beldelerinin terörden kurtarıldığını ilan etti

Suriye Ordusu Doğu Guta’da Zafer İlan Etti

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı’nın açıklamasını yayınladı. Açıklamada Suriye ordusu, Şam kırsalı Doğu Guta’nın tüm kent ve beldelerinin terörden kurtarıldığını ilan etti.

Açıklamada, “Müttefik kuvvetlerle, ordumuzun her kademesinde yüksek işbirliği halinde, silahlı kuvvetlerimizin titizlikle planlaladığı çatışmaların ve operasyonların ardından, Şam kırsalındaki Doğu Guta bölgesindeki tüm kentlerde ve kasabalarda kontrol sağlandı” dendi.

Suriye ordusu, teröristlerin komuta merkezlerinin, mühimmat depolarının ve konuşlandıkları yerlerin yıkıldığını, Duma’nın tamamen temizlenmesi için de operasyonların sürdüğünü kaydetti.

Başkent Şam ile orta ve kuzey bölgeleri, kıyı bölgeleri ve Irak sınırına kadar olan doğu bölgeleri arasındaki ana yolların açıldığının da kaydedildiği açıklamada, “Suriye topraklarına ve halkına karşı yürütülen Vahabi projesi ezici şekilde ortadan kaldırıldı” dendi.

Doğu Guta'da Şubat ayı ortasından bu yana süren Rusya destekli operasyonda, kurtarma ekiplerine göre 1600'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Bölgede evlerinden olanların sayısı 150 bini buldu. Binlerce Doğu Gutalı İdlib'e gönderildi.

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