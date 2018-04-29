Suriye Ordusu: 'Fırat’ın Doğusunda Bazı Kasabaları Ele Geçirdik'

Suriye ordusu Fırat Nehri’nin doğusunda bir dizi kasabayı Suriye Demokratik Güçleri’nden ele geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu kasabaların Irak sınırı yanında olduğu kaydedildi.

Amerika’nın desteklediği ve çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri geçen yıl Fırat’ın doğusundaki Deyrizor’un önemli bölümünü kontrol altına almıştı.

Suriye ordusu çok nadir olarak Suriye Demokratik Güçleri ile çatışıyor ve genelde de Fırat’ın doğusundan uzak duruyordu.

