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Suriye Ordusu İdlib’de İlerliyor

07.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

Suriye ordusu ve müttefikleri rejim karşıtı grupların kontrolündeki en geniş bölgede, İdlib’de ilerliyor. Binlerce sivilin bölgedeki çatışmalar nedeniyle soğuk kış koşullarında Türkiye sınırına doğru gitmekte olduğu belirtiliyor.

Suriye ordusu ve müttefikleri ülkede rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib'de ilerliyor. Binlerce sivilin bölgedeki çatışmalar nedeniyle soğuk kış koşullarında Türkiye sınırına doğru gitmekte olduğu kaydediliyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e yönelik saldırı IŞİD'in geçen yılki yenilgisinin ardından bekleniyordu. Bölgede el-Kaide bağlantılı militanlar etkin. Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonların sona erdiğini belirtmiş ve hedefin el-Kaide bağlantılı militanlar olacağının mesajını vermişti.

Rejime bağlı güçler son günlerde İdlib'in güneyinde saldırılarını artırmış durumda. Suriye ordusu bölgede bir ilçe ile bazı köyleri ele geçirirken, muhaliflerin 2015 yılında ele geçirdiği Abu al-Duhur havaalanına da yaklaşmış durumdalar.

Suriye ordusu ile birlikte savaşan Hizbullah'ın yayın organı Suriye güçleriyle müttefiklerinin Sinjar kasabasında kontolü sağladığını belirtti. Sinjar, Abu al Duhur'a sadece 14 km uzaklıkta.

İranlı milisler ve Rus hava gücünün desteğiyle rejim güçleri Ekim ayından buyana İdlib'de ve Hama'da ilerliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 22 Ekim'den buyana Suriye güçleri Hama ve İdlib'de yaklaşık 100 köyü ele geçirdi.

İdlib'deki en önemli silahlı grup Tahrir al Sham.

Suriye ordusu Türkiye sınırındaki İdlib'i 2015 yılında kaybetmişti. İdlib, muhaliflerin tatamen kontrolü altında olan tek bölge olmuştu.

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