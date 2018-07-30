Suriye Ordusu IŞİD’in Tehditlerine Rağmen İlerliyor

Suriye ordusu ülkenin güneyinde IŞİD’in bölgede rehin aldığı sivilleri öldürme tehdidine rağmen ilerlemeye devam ediyor.
Suriye devlet televizyonu ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ülkenin güneyinde rejim güçlerinin Yarmouk havzasına saldırdığı haberini verdi.
Bölge, IŞİD bağlantılı bir grubun kontrolü altında.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, helikopterlerin IŞİD kontrolündeki Shajara, Abdeen ve Koya gibi bazı kasabaları bombaladığını belirtti.
Gözlemevi’ne göre 4 bin sivil hala IŞİD’in kontrol ettiği bölgede yaşıyor.
Devlet kontrolündeki Suriye medyası rejim güçleriyle müttefiklerinin Pazartesi günü IŞİD’in güçlü olduğu Shajara’ya iki cepheden girdiğini kaydetti.
Gözlemevi çatışmaların IŞİD tarafından rehin tutulan bir kadının video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Pazartesi günü yeniden başladığını belirtti. Video kaydında rehin tutulan kadın, IŞİD tutuklularının serbest bırakılmaması ve operasyonun durdurulmaması halinde rehinelerin öldürüleceklerini belirtiyor.
Militanlar çoğu kadın 18 kişiyi geçen Çarşamba günü Süveyde yakınlarındaki saldırıda rehin almıştı. Saldırıda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
IŞİD’in rehineler konusunda müzakere etmek istediği belirtiliyor.
“Süveyde 24” adlı aktivist grup ise IŞİD’in 20’si kadın 30 rehineyi tuttuğunu belirtiyor. Grup, örgütün elinde 16 genç kız ve erkeğin olduğuna inanıldığını da belirtiyor.
Aktivist grup, Shabki köyü yakınlarında iki kadının cesedinin bulunduğunu birinin başından vurulduğunu diğerinin ise yorgunluktan ölmüş olabileceğini belirtti. 4 kadın ise bir mağaraya saklanmış halde bulundu.
Rehin alınanların Dürzi olduğu belirtiliyor.
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