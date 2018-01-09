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Suriye ordusu: İsrail Şam yakınlarındaki bir üssü hedefledi

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Suriye ordusu, İsrail uçaklarının Salı sabahı erken saatlerde, Şam yakınlarındaki el-Qutayfah kentine bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Suriyeli yetkililer, "Hava kuvvetleri, İsrailli el-Qutayfah kırsalında askeri birliklere yapılan üç füze saldırısına karşılık verdi" dedi.

İsrail ordusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Lübnan olaydan önce İsrail'e ait jetlerin ülkenin üzerinde uçtuğunu bildirdi.

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