Suriye ordusu: İsrail Şam yakınlarındaki bir üssü hedefledi

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Suriye ordusu, İsrail uçaklarının Salı sabahı erken saatlerde, Şam yakınlarındaki el-Qutayfah kentine bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Suriyeli yetkililer, "Hava kuvvetleri, İsrailli el-Qutayfah kırsalında askeri birliklere yapılan üç füze saldırısına karşılık verdi" dedi.
İsrail ordusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Lübnan olaydan önce İsrail'e ait jetlerin ülkenin üzerinde uçtuğunu bildirdi.
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