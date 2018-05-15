Suriye Ordusu İstediğini Aldı

Suriye hükümet güçleri ülkenin en büyük vilayeti Humus’ta isyancılara ait son kaleyi de tamamen kontrol altına aldı.
İsyancılar Mayıs ayının ortasında hükümetle vardığı anlaşma sonucunda Humus eyaletinin kuzey bölgesini terk etmeyi kabul etmişti. Anlaşmayla hükümet güçlerinin kontrolünde yaşamayı reddeden binlerce isyancı ve sivilin diğer bölgelere gönderilmesi de kararlaştırılmıştı.
Devlet televizyonu ve aktivistler 27 binden fazla sivilin ve silahlı kişinin anlaşma kapsamında son birkaç günde Humus’un kuzeyini terk ettiklerini kaydetti. Rusya arabuluculuğunda yapılan anlaşma Suriye hükümeti tarafından büyük bir zafer olarak değerlendiriliyor.
El İkbariye televizyonuna konuşan Suriyeli güvenlik yetkilisi Humus’ta isyancıların çekildiği bölgelerde hükümetin polis birliklerini konuşlandırmaya başlayarak kontrolü sağlamaya başladığını belirtti.
Televizyon hükümet güçlerinin Humus’un kuzeyindeki köylerdeki binalara ülkenin resmi bayrağını çektiği görüntülere yer verdi.
Boşaltılan bölgelerde Rus askeri polisi de konuşlandırıldı.
İsyancılar Humus’un kuzeyindeki kırsal bölgeleri senelerdir kontrol ediyordu.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki tahliyelerin devam edeceğini kaydetti.
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