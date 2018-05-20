Suriye Ordusu Şam Yakınındaki Militanlara Operasyon Düzenliyor

Suriye devlet medyası Suriye ordusunun Pazar günü Şam’ın güneyinde IŞİD militanlarının direndikleri küçük bir bölgede sıkışıp kaldıklarını bildirdi.
Şam’ın güneyindeki bu bölgenin militanlardan temizlenmesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat için savaştaki dönüm noktalarından biri olacak. Ancak Irak, Türkiye ve Ürdün sınırındaki bazı bölgeler hala isyancıların kontrolünde.
Suriye hükümet güçleri ve müttefikleri militanları Nisan ayında Doğu Guta’dan çıkartmalarının ardından bir süredir Şam’ın güneyini militanlardan temizlemek için uğraşıyordu.
Bölge aynı zamanda Suriye’deki en büyük Filistin mülteci kampı olan Yarmouk kampının da yakınında yer alıyor.
Savunma uzmanlarına göre bir ay süren çatışmalar Suriye ordusu ve müttefiklerinin başkent civarında girdiği en sert çatışmalardı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemeviyse, daha önce yaptığı açıklamada otobüslerin gece yarısı bölgeye girerek savaşçıları ve aileleri buradan çıkarttığını kaydetti.
Gözlemevi’ne göre IŞİD militanları Yarmouk bölgesinden çıkmadan önce buradaki ofislerini yaktı.
Suriye savaşının son yıllarında Rus ordusu tarafından desteklenen hükümet güçleri sık sık anlaşmalı tahliyeler düzenleyerek militanları belli bölgelerden çıkarttı.
Militanların Suriye’nin kuzey batısına gitmesine izin verildi. Sadece son iki ayda BM 110 bin kişinin kuzey batı Suriye’ye gönderildiğini aktardı.
Muhalifler bunun Esat’ın muhaliflerini belli yerlerden çıkartarak demografik üstünlük elde etme çabası olarak değerlendiriyor. Ancak Suriye hükümeti kimsenin zorla yerlerinden edilmediğini ancak kalanların da hükümetin kurallarına uyması gerektiğini kaydediyor.
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