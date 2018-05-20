Suriye Ordusu Şam Yakınındaki Militanlara Operasyon Düzenliyor

Suriye devlet medyası Suriye ordusunun Pazar günü Şam’ın güneyinde IŞİD militanlarının direndikleri küçük bir bölgede sıkışıp kaldıklarını bildirdi.

Şam’ın güneyindeki bu bölgenin militanlardan temizlenmesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat için savaştaki dönüm noktalarından biri olacak. Ancak Irak, Türkiye ve Ürdün sınırındaki bazı bölgeler hala isyancıların kontrolünde.

Suriye hükümet güçleri ve müttefikleri militanları Nisan ayında Doğu Guta’dan çıkartmalarının ardından bir süredir Şam’ın güneyini militanlardan temizlemek için uğraşıyordu.

Bölge aynı zamanda Suriye’deki en büyük Filistin mülteci kampı olan Yarmouk kampının da yakınında yer alıyor.

Savunma uzmanlarına göre bir ay süren çatışmalar Suriye ordusu ve müttefiklerinin başkent civarında girdiği en sert çatışmalardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemeviyse, daha önce yaptığı açıklamada otobüslerin gece yarısı bölgeye girerek savaşçıları ve aileleri buradan çıkarttığını kaydetti.

Gözlemevi’ne göre IŞİD militanları Yarmouk bölgesinden çıkmadan önce buradaki ofislerini yaktı.