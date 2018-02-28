Suriye ordusundan Doğu Guta'ya kara saldırısı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin kuşatma altındaki Doğu Guta'nın doğu sınırındaki Havş el Davahra bölgesine kara saldırısı başlattığını bildirdi. Gözlemevi, Suriye ordusu birliklerinin ilerleme kaydettiği bölgedeki çatışmalarda, muhaliflerin de rejim güçlerine ağır kayıplar verdirdiğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre, Esad'ı destekleyen askeri ittifaktan bir komutan, operasyona Suriye ordusunun "Kaplan Kuvvetleri" adı verilen biriminin de katıldığını söyledi.

Muhaliflerin başkent Şam yakınlarında kontrolünde tuttuğu son büyük bölge olan Doğu Guta'yı hedef alan 11 günlük bombardımanda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçen Cumartesi Suriye genelinde 30 günlük insani ateşkes ilan edilmesi için karar aldı. Ancak bu karar hayata geçirilemedi. Doğu Guta'da Rusya'nın çağrısıyla her gün beş saatlik ateşkes uygulanmasını öngören anlaşma ise dün yürürlüğe girmişti.

Rejim kuşatması altındaki bölgeye insani yardım ulaştırılması ve sivillerle yaralıların tahliye edilmesi için Doğu Guta'da insani koridor açılmasını amaçlayan bu ateşkes de hedefine ulaşamadı.