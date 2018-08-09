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Suriye Ordusundan İdlib Mesajı

09.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Suriye ordusu, havadan dağıtılan broşürlerle, bölge halkını Şam rejiminin egemenliğini kabul etmeye çağırdı, “savaşta artık sona yaklaşıldığı” mesajı verdi

Suriye Ordusundan İdlib Mesajı

Suriye’de rejim karşıtı grupların elindeki son bölge olan İdlib’de, Suriye ordusu, halkı Şam rejiminin egemenliğini kabul etmeye çağırdı. İdlib’e havadan dağıtılan broşürlerle “savaşta artık sona yaklaşıldığı” mesajı verildi.

Türkiye sınırındaki İdlib, Suriye’de rejim karşıtı grupların elinde kalan son bölge. Rusya ve İran’ın desteğiyle çoğu bölgede muhalif gruplar karşısında zafer kazanan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad İdlib’in bir sonraki hedef olabileceğini belirtti.

İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, İdlib’in Lazkiye ve Hama vilayetleri ile kesişme noktası olan güneybatı bölgesine takviye birlik gönderildi.

Suriye’de rejim karşıtı gruplarla ordu arasındaki çatışmalarda rejim sahada ilerleme sağladıkça, farklı bölgelerden kaçan Suriyeliler İdlib bölgesine sığınmıştı.

Birleşmiş Milletler, İdlib’e yönelik olası bir operasyonun 2 milyon 500 bin kişinin Türkiye’ye göç etmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Türkiye, İdlib’e bir operasyon yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Rusya’ya da İdlib’e bir operasyon yapılmaması için baskı yapıyor. Türkiye, İdlib’in kuzey batısında Rusya ve İran ile vardığı anlaşma uyarınca 12 askeri gözlem noktası kurmuş durumda.

BM’nin insani yardım danışmanı Jan Egeland, Rusya, Türkiye ve İran’ın İdlib’de bir savaştan kaçınmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söylediklerini belirtti. Ancak Birleşmiş Milletler’in gerekli hazırlıkları yaptığını ve bu kapsamda Türkiye’den İdlib’den kaçan sivillere sınır kapılarını açmasını talep edeceğini de sözlerine ekledi.

İdlib bölgesinde halka havadan dağıtılan uyarı broşürlerinde “Suriye ordusuyla işbirliğiniz sizi militan ve teröristlerin yönetiminden kurtaracak. Bizler de sizi ve ailelerinizi koruyacağız” denildi. Suriye ordusu, Reuters’ın eline geçen bir broşür kopyasına göre, İdlib’dekilere, yerel uzlaşı planlarına katılma çağrısı yaptı. Suriye ordusunun yerel uzlaşıdan kastettiği, Suriye rejiminin muhalif grupların sahada askeri olarak yenilginin eşiğine geldiği bölgelerde yeniden denetimi sağlamasını öngören ve yerel düzeyde varılan uzlaşılar.

Suriye hükümetine göre, söz konusu uzlaşı, yeniden devletin denetimi altına girmeyi kabul eden muhaliflere, haklarında özel bir dava açılmadıkça, af çıkarılmasını öngörüyor. Yerel uzlaşı planları, muhaliflerin silahlarını da bırakmasını şart koşuyor.

Ancak çok sayıda rejim karşıtı savaşçı ve muhalif bugüne kadar daha çok daha rejim karşıtı grupların denetiminde bulunan ve İdlib’den Fırat Nehri üzerindeki Cerablus’a kadar uzanan Türkiye sınırındaki bölgeye geçmeyi tercih etti.

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