Suriye ordusundan 'İsrail havadan ve karadan saldırdı' iddiası

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Suriye ordusu, İsrail'in başkent Şam yakınlarına havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini söyledi.

Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in savaş uçaklarının ve karadan karaya füzelerinin Şam yakınlarındaki el Kuteyfah bölgesini hedef aldığını ve Suriye ordusuna ait bir uçağın vurulduğunu duyurdu. Ancak uçağın vurulmasına ilişkin bir kanıt sunulmadı.

Hedefin ne olduğuna dair bir netlik yok ama Suriyeli muhalifler silah deposunun hedef alındığını söylüyor.

Suriye ordusunun iddialarına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının önce Lübnan hava sahasından saldırdığı, daha sonra İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nden karadan karaya füze fırlatıldığı, füzelerin de Suriye ordusu tarafından düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, diğer füzelerin maddi zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu sözcüsü iddialara yanıt vermedi ancak İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı geçen Ağustos ayında Suriye'yi 100 defa vurduklarını söylemişti.

İsrail, İran'ın Suriye topraklarına üs kurmasını ve Lübnan'daki müttefiki Hizbullah'a silah sevkiyatı yapmalarını engelleyeceğini duyurmuştu.

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