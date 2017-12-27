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Suriye savaşı: Doğu Guta'dan hastaların tahliyesi başladı

27.12.2017 04:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

Suriye'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü, rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan sağlık durumu kritik olan hastaların tahliye edilmesine başlandığını duyurdu. Doğu Guta'da acil tedaviye ihtiyaç duyan 130'dan fazla çocuğun olduğu belirtiliyor.

EPA

Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'dan sağlık durumu kritik olan hastaların tahliyesine başlandı.

Suriye'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Suriyeli yetkililerle yürütülen uzun soluklu müzakereler sonucu başkent Şam'a tahliye çalışmalarına başladıklarını Twitter'dan duyurdu.

Tahliye edilen hastaların sayısına ilişkinse, herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçen hafta uluslararası yardım örgütleri, Doğu Guta'daki kanser hastası yedi çocuğun tahliye edilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunmuştu.

2013 yılından bu yana Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin insanın mahsur kaldığı belirtiliyor.

Getty ImagesBölgede hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyan çocukların sayısı ise 130'dan fazla.

Salı günü Kızılhaç, nakillerin yapılacağı ambulans ve yardım araçlarının fotoüraflarını Twitter'dan paylaştı.

https://twitter.com/ICRC\_sy/status/945791912652484609

Birleşmiş Milletler (BM), acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 500 hastanın bölgeden tahliye edilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Ekim ayında uluslararası yardım kuruluşları Doğu Guta'da 1100'den fazla çocuğun sağlık durumlarının yetersiz beslenme nedeniyle kritik olduğunu açıklamıştı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Monica Awad, 232 çocuğun hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyduklarını vurgulamıştı.

"Anneler yeterli beslenmedikleri için çocuklarını emziremiyorlar" diye konuşan UNICEF Sözcüsü, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 34 günlük Sahar Dofdaa'nın son görüntülerini de paylaşmıştı.

Dofdaa öldüğünde sadece 2 kiloydu.

Suriye hükümetinin, geçen Mayıs'ta bazı mahalleleri ele geçirmesi ve bölgeye gıda sokulmakta kullanılan tünelleri tahrip etmesi sonucu Doğu Guta'daki gıda fiyatları zirve yapmıştı.

Doğu Guta, Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı dört "çatışmasızlık bölgesinden" biriydi.

Ancak Suriye hükümetinin son hava saldırılarında onlarca sivilin hayatını kaybettiği, birçoğunun da gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği belirtiliyor.

BM: Doğu Guta'daki açlık son bulmalı5 soruda Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriSuriye ordusu Doğu Guta'nın bazı bölgelerinde operasyonlarını durdurduTürkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı

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