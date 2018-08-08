Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

Suriye devletine yakın El Vatan gazetesi, yerel seçimlerin 18 Eylül'de yapılacağını duyurdu.
Gazeteye konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Kaid ''İl ve ilçe komisyonları, yerel yönetim seçimleri için yapılan 55.164'ü aşkın adaylık başvurusundan 34.553'ünü kabul etti'' dedi.
Kaid, adayların 18.478 belediye meclisi üyeliği için yarışacağını belirtti. 2011 yılında bu sayı 17.000'di.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, çok sayıda köyün belediyeye çevrildiğini, o yüzden belediye meclisi üyeliği sayısının arttığını söyledi. Ancak El Vatan gazetesi, doğudaki Deyr ez Zor, kuzeydoğudaki Haseke, güneydeki Dera dahil bazı bölgelerden hiç başvuru gelmediğini aktardı.
ABD destekli, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye hükümet güçleri Deyr ez Zor vilayetini yarı yarıya kontrol ediyor.
DSG'nin kontrolündeki Haseke'nin sadece birkaç noktasında Suriye hükümet güçleri bulunuyor.
2011 yılında Suriye'nin krizinin başladığı nokta olan Dera vilayeti ise geçen ay tümüyle Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçti. Böylece Esad yönetimi, Suriye'nin yaklaşık üçte ikisinde yeniden tam kontrol sağladı.
Kalan bölgenin büyük kısmı DSG'nin, küçük kısmı Nusra ve ÖSO dahil cihatçıların kontrolünde.
Devletin haber ajansı SANA, cihatçıların kontrolündeki İdlib ile DSG'nin kontrolündeki Rakka'dan olan kişilerin aday olarak kayıt yaptırabilmeleri için hükümetin Hama'da özel merkezler açacağını duyurmuştu.
Suriye'de 2014'te Beşar Esad yeniden devlet başkanı seçilirken 2016'da da milletvekilliği seçimlerine gidildi. Eylülde seçilecek yeni yerel meclislerin artık daha fazla sorumluluk ve yetki sahibi olacağı söyleniyor.
Şam İl Meclisi Genel Sekreteri Beşar Haffar ''Yeni meclisin önünde yapılacak çok daha fazla iş olacak. İmar planı hazırlanması, yatırım projeleri teklifleri getirilmesi, yeniden inşayla ilgili sahada kararlar alınmasıyla uğraşacak'' dedi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, son dönemde zafere yakın oldukları açıklamaları yaparken önceliğin ülkenin yeniden inşası olduğunu belirtti.
Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü
Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum