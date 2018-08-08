Suriye savaştan beri ilk kez yerel seçimlere gidiyor

Suriye devletine yakın El Vatan gazetesi, yerel seçimlerin 18 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Gazeteye konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Kaid ''İl ve ilçe komisyonları, yerel yönetim seçimleri için yapılan 55.164'ü aşkın adaylık başvurusundan 34.553'ünü kabul etti'' dedi.

YEREL MECLİS ÜYELİK SAYISI ARTTI

Kaid, adayların 18.478 belediye meclisi üyeliği için yarışacağını belirtti. 2011 yılında bu sayı 17.000'di.

PEK ÇOK KÖY BELEDİYE STATÜSÜ ALDI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, çok sayıda köyün belediyeye çevrildiğini, o yüzden belediye meclisi üyeliği sayısının arttığını söyledi. Ancak El Vatan gazetesi, doğudaki Deyr ez Zor, kuzeydoğudaki Haseke, güneydeki Dera dahil bazı bölgelerden hiç başvuru gelmediğini aktardı.

ABD destekli, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye hükümet güçleri Deyr ez Zor vilayetini yarı yarıya kontrol ediyor.

DSG'nin kontrolündeki Haseke'nin sadece birkaç noktasında Suriye hükümet güçleri bulunuyor.

SURİYE'NİN ÜÇTE İKİSİNDE ESAD KONTROLÜ

2011 yılında Suriye'nin krizinin başladığı nokta olan Dera vilayeti ise geçen ay tümüyle Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçti. Böylece Esad yönetimi, Suriye'nin yaklaşık üçte ikisinde yeniden tam kontrol sağladı.