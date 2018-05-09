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Suriye Televizyonu: 'İsrail Şam Yakınlarına Saldırdı’

09.05.2018 00:09 | Son Güncelleme

Suriye devlet medyası, İsrail’in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini, Suriye hava savunma sistemlerinin iki füzeyi düşürdüğünü bildirdi

Suriye Televizyonu: 'İsrail Şam Yakınlarına Saldırdı’

Suriye devlet medyası, İsrail’in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini, Suriye hava savunma sistemlerinin iki füzeyi düşürdüğünü bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın geçtiği habere göre, saldırı Şam’ın hemen güneyindeki Kisweh’de oldu. Saldırı haberinin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamasından yaklaşık bir saat sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

İran'a bağlı bir grubun yetkilisi, hava saldırısının Suriye ordusuna ait bir mevziyi hedef aldığını ve sadece maddi hasara neden olduğunu belirtti.

İsrail’den henüz bir açıklama gelmedi.

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