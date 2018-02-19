Suriye televizyonu: Ordu birkaç saat içinde Afrin'e girecek

Şu an için sadece askeri bir anlaşma söz konusu olduğunu belirten yetkili, siyasi bir anlaşmanın mevcut olmadığını kaydetti. Kurd, "Bize işlenen bu barbarca suçlar ve uluslararası sessizlik ışığında yardım elini uzatan her tarafla işbirliği yapabiliriz" dedi.

Açıklama, bir Kürt yetkilinin Şam ile YPG'nin ordunun Afrin'de konuşlandırılması konusunda anlaştığını açıklaması üzerine geldi.Suriye devlet televizyonu El İhbariye, pazartesi günü Suriye ordusunun kısa süre içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı. Kendi muhabirini alıntılayan devlet televizyonu, "Suriye ordusu birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek" dedi.

Kurd, "Bölgeyi ilgilendiren siyasi ve idari meselelerle ilgili olarak Şam'la, doğrudan müzakereler ve tartışmalar vasıtasıyla daha sonraki aşamalarda uzlaşmaya varılacak" dedi. Söz konusu anlaşmaya karşı çıkanlar da olduğunu ve bunların anlaşmanın hayata geçirilmesinde sorun çıkarabileceğini kaydeden Jia Kurd, "Bu anlaşmanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz çünkü anlaşmanın bozulmasını isteyen memnuniyetsiz taraflar var" şeklinde konuştu.

Suriye yönetiminden ise henüz söz konusu iddiaya dair bir açıklama gelmedi.

Rusya faktörü

Öte yandan Afrin'le ilgili anlaşmayla ilgili bilgi sahibi olan bir Kürt siyasi yetkili de, pazar günü yaptığı açıklamada Rusya'nın söz konusu anlaşmaya Türkiye'yle yürüttüğü diplomatik süreci çetrefilleştirebileceği çekincesinden ötürü karşı çıkabileceğini söyledi.

Reuters'e göre, her iki tarafın da temsilcilerinden yapılan açıklamalara göre Suriye hükümeti, son haftalarda bazı YPG'li, sivil ve siyasetçilerin kendi kontrolü altında bulunan bölge üzerinden Afrin'e geçişine izin vermişti.